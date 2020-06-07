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MotoGP / Новость

Петруччи попросился в Aprilia и KTM, чтобы остаться в Moto GP

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Петруччи попросился в Aprilia и KTM, чтобы остаться в Moto GP
Автор:
, Журналист (Италия)
7 июн. 2020 г., 10:09

После фактической потери места в Ducati итальянец выразил готовность перейти в более слабые команды, только бы продолжать выступления в премьер-классе

Как и в Формуле 1, в MotoGP несколько месяцев вынужденного карантина привели к активности на трансферном рынке. Контракты Ducati с Джеком Миллером и Honda с Полом Эспаргаро заметно изменили общую ситуацию, усилив слухи о возможности новых переходов.

Полная картина пелотона-2021 еще далека от ясности. Одним из тех, кто пока не знает своего будущего, остается Данило Петруччи. После четырех сезонов в сателлите Pramac итальянец получил на сезон-2019 место в составе заводской Ducati и отлично начал выступления: на экваторе чемпионата он занимал третье место в общем зачете с одной победой, уступая всего несколько очков своему опытному напарнику Андреа Довициозо.

На фоне таких результатов итальянский производитель продлил контракт с Петруччи и на 2020-й, но сразу после этого результаты Данило резко упали. Он больше ни разу не смог финишировать выше седьмого места и к концу сезона опустился на шестую строчку в классификации.

Формально в Ducati сохраняется одна вакансия на 2021-й, но на прошедшей неделе Петруччи признался, что команда посоветовала ему не рассчитывать на нее и искать себе другое место.

Итальянец может перейти в Супербайк или же попробовать договориться с кем-то еще в MotoGP. Однако вакансии сейчас есть только в двух слабейших командах – Aprilia и KTM. Первая ждет решения по апелляции отстраненного за допинг Андреа Янноне, вторая еще не объявила, кем заменит ушедшего Эспаргаро.

«Я бы с удовольствием выступал за Aprilia, – сказал Петруччи в интервью Sky Sport Италия. – У них сейчас новый байк, который привлек большое внимание, так как сразу поехал здорово, что бывает редко. На тестах они были быстры, потому я с радостью перешел бы к ним.

Также мне было бы интересно работать с KTM. Они очень стараются и явно прогрессируют. Для меня стало сюрпризом, что Пол решил уйти от них, ведь он был ключевым гонщиком всего проекта. 

Думаю, они смогли бы получить пользу от моего опыта, я уже давно в MotoGP. И теперь мне было бы интересно поучаствовать в развитии команды. У KTM уже был подиум, у Aprilia пока нет, но оба производителя явно нацелены включиться в спор лидеров. Я бы с радостью присоединился к одному из них».

Между тем, испанская газета Marca поделилась со своими читателями слухами о том, что вакансию в Ducati якобы может занять вовсе не Довициозо, а его напарник в сезоне 2018 года Хорхе Лоренсо, ныне работающий тест-пилотом в Yamaha после объявления о завершении карьеры.

Ожидается, что уже в ближайшие дни устроители MotoGP объявят о планах на сезон 2020 года. Он должен начаться с двух гонок в Хересе в конце июля. Пока же его участники проводят время за виртуальными сражениями. Все мотоциклетные кибергонки, а также лучшие Гран При прошлых лет показывает видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Данило Петруччи
Команды Aprilia Racing Team , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Лоренца Д'Аддерио

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