Петруччи: Рад, что Ducati уволила меня в начале года

Ducati объявила о расставании с Данило Петруччи в конце 2020 года еще до начала сезона MotoGP, наняв на его место Джека Миллера. Самому Петруччи это дало время, чтобы начать переговоры с KTM и получить место в ее клиентской команде Tech3 на 2021 год.

«Конечно, это была странная ситуация, но в этом году в мире все ситуации странные, – рассказал Петруччи. – Конечно, когда мне сказали, что я больше не нужен заводской команде, мне было очень грустно. Я чувствовал, что провалил свою миссию.

Но оглядываясь назад я благодарен за это, ведь такое решение вынудило меня в перейти в очень боеспособную команду. В начале сезона никто не ждал от KTM такой скорости. Но сейчас они очень сильны, так что я счастлив, что Ducati уволила меня в начале года».

В сезоне-2020 байки KTM заводской и клиентской команд одержали три победы на Гран При. На Ducati пришлось две победы, одну из которых одержал Петруччи.