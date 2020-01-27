Петруччи признал потерю формы из-за желания стать вице-чемпионом

Данило Петруччи дебютировал в составе заводской Ducati в 2019 году и уже в первой половине сезона благодаря трем подиумам подряд, включая дебютную победу в Муджелло, обеспечил себе продление контракта на 2020 год. Однако, после летней паузы итальянец ни разу не финишировал в первой пятерке, из-за чего закончил чемпионат на шестой позиции.

«В августе я поставил себе цель стать вторым в чемпионате, – рассказал Петруччи. – Это было ошибкой, потому что во время перерыва я смотрел в турнирную таблицу. Это большая ошибка, я считал, что не достаточно хорошо выступаю, вместо того, чтобы анализировать ошибки. Я сомневался в себе, не думая о пилотаже, думал лишь о том, чтобы ехать быстрее. И это продолжалось весь конец года. Теперь я знаю, в чем надо прибавить, у меня есть силы, чтобы решить проблемы и не повторить того, что было в 2019-м».

Петруччи признался, что часто терял терпение, увеличивая число ошибок, из-за чего еще сильнее давил на себя. К тому же, итальянец считает, что слишком устал еще до окончания сезона потому, что чрезмерно выжимал из себя силы в его первой части.

В этом году истекают контракты у всех пилотов заводских команд, из-за чего по ходу сезона ожидается множество слухов. Однако Петруччи уверен, что сохранит спокойствие, так как привык быть в подвешенном положении.

«Неопределенность с будущим для меня не в новинку, – заверил гонщик Ducati. – Я два года уже борюсь за продление. Так что я более спокоен и уверен, так как теперь знаю и о том, как работать на заводскую команду. Я готов начать все заново. Ни один сезон не важнее другого, и я буду выкладываться полностью, как и всегда».

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