Петруччи признал потерю формы из-за желания стать вице-чемпионом
Гонщик Ducati неудачно провел вторую часть прошлого чемпионата из-за чрезмерных амбиций.
Данило Петруччи дебютировал в составе заводской Ducati в 2019 году и уже в первой половине сезона благодаря трем подиумам подряд, включая дебютную победу в Муджелло, обеспечил себе продление контракта на 2020 год. Однако, после летней паузы итальянец ни разу не финишировал в первой пятерке, из-за чего закончил чемпионат на шестой позиции.
«В августе я поставил себе цель стать вторым в чемпионате, – рассказал Петруччи. – Это было ошибкой, потому что во время перерыва я смотрел в турнирную таблицу. Это большая ошибка, я считал, что не достаточно хорошо выступаю, вместо того, чтобы анализировать ошибки. Я сомневался в себе, не думая о пилотаже, думал лишь о том, чтобы ехать быстрее. И это продолжалось весь конец года. Теперь я знаю, в чем надо прибавить, у меня есть силы, чтобы решить проблемы и не повторить того, что было в 2019-м».
Петруччи признался, что часто терял терпение, увеличивая число ошибок, из-за чего еще сильнее давил на себя. К тому же, итальянец считает, что слишком устал еще до окончания сезона потому, что чрезмерно выжимал из себя силы в его первой части.
В этом году истекают контракты у всех пилотов заводских команд, из-за чего по ходу сезона ожидается множество слухов. Однако Петруччи уверен, что сохранит спокойствие, так как привык быть в подвешенном положении.
«Неопределенность с будущим для меня не в новинку, – заверил гонщик Ducati. – Я два года уже борюсь за продление. Так что я более спокоен и уверен, так как теперь знаю и о том, как работать на заводскую команду. Я готов начать все заново. Ни один сезон не важнее другого, и я буду выкладываться полностью, как и всегда».
Новый сезон MotoGP стартует в Катаре уже 5 марта. Следить за гонками вы сможете в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Данило Петруччи
|Автор
|Льюис Дункан
Петруччи признал потерю формы из-за желания стать вице-чемпионом
MotoGP Следующая сессия
Самое читаемое
Расписание
- MotoGP
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта
|
5 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
14 маяБилеты