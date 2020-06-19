Петруччи подписал контракт с KTM на сезон-2021 в MotoGP

На трансферном рынке MotoGP происходят интересные события, хотя сами его участники пока хранят полное молчание. Уже больше недели прошло с того момента, как нам стало известно о предстоящем переходе Пола Эспаргаро в Honda, но стороны так и не сделали официального заявления. За это время в KTM нашли, кем заменить испанца – с будущего года гонщиком фирменной команды станет Данило Петруччи.

На прошедшей неделе итальянец, который не смог закрепиться в Ducati, со своим менеджером ездил в команду на переговоры – тогда стороны остались очень довольны друг другом.

Читайте также: Петруччи и KTM провели первые переговоры и остались довольны

В пятницу логичным развитием продуктивных дискуссий стал годичный контракт с победителем Гран При Италии 2019 года. Решение об этом принял лично генеральный директор компании KTM Штефан Пирер.

Ранее в Ducati говорили, что готовы предложить 29-летнему спортсмену место в Супербайке, но были бы даже рады продолжению его выступлений в MotoGP в составе кого-то из соперников.

Теперь главный вопрос сезона переходов связан с Андреа Довициозо. Ветеран пока не продлил соглашение с Ducati, и наши источники говорят, что стороны никак не могут договориться о финансовых условиях нового соглашения.

Однако решение KTM в пользу Петруччи наверняка сделает менеджеров Довициозо более сговорчивыми, так как прежде Андреа тоже связывали с австрийской командой, но теперь возможность их сотрудничества кажется маловероятной. В качестве опции называется годичное соглашение Довициозо с Ducati, тогда как обычно в MotoGP подписывают контракты на два года.

Читайте также: MotoGP проведет больше половины гонок в Испании

Новый сезон MotoGP стартует в середине июля. О развитии событий расскажут прямые эфиры и обзорные программы видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».