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MotoGP / Новость

Петруччи подписал контракт с KTM на сезон-2021 в MotoGP

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Петруччи подписал контракт с KTM на сезон-2021 в MotoGP
Автор:
19 июн. 2020 г., 14:31

Как стало известно Motorsport.com, после решения Ducati отказаться от услуг Данило Петруччи гонщик договорился о продолжении карьеры в команде австрийского производителя

На трансферном рынке MotoGP происходят интересные события, хотя сами его участники пока хранят полное молчание. Уже больше недели прошло с того момента, как нам стало известно о предстоящем переходе Пола Эспаргаро в Honda, но стороны так и не сделали официального заявления. За это время в KTM нашли, кем заменить испанца – с будущего года гонщиком фирменной команды станет Данило Петруччи.

На прошедшей неделе итальянец, который не смог закрепиться в Ducati, со своим менеджером ездил в команду на переговоры – тогда стороны остались очень довольны друг другом. 

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В пятницу логичным развитием продуктивных дискуссий стал годичный контракт с победителем Гран При Италии 2019 года. Решение об этом принял лично генеральный директор компании KTM Штефан Пирер.

Ранее в Ducati говорили, что готовы предложить 29-летнему спортсмену место в Супербайке, но были бы даже рады продолжению его выступлений в MotoGP в составе кого-то из соперников. 

Теперь главный вопрос сезона переходов связан с Андреа Довициозо. Ветеран пока не продлил соглашение с Ducati, и наши источники говорят, что стороны никак не могут договориться о финансовых условиях нового соглашения. 

Однако решение KTM в пользу Петруччи наверняка сделает менеджеров Довициозо более сговорчивыми, так как прежде Андреа тоже связывали с австрийской командой, но теперь возможность их сотрудничества кажется маловероятной. В качестве опции называется годичное соглашение Довициозо с Ducati, тогда как обычно в MotoGP подписывают контракты на два года.

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Новый сезон MotoGP стартует в середине июля. О развитии событий расскажут прямые эфиры и обзорные программы видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Данило Петруччи
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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