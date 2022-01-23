Петруччи нашел себе работу в Америке

Данило Петруччи в этом году уже вошел в историю как первый победитель гонки MotoGP, кто выиграл еще и этап «Дакара». Теперь он продолжит карьеру в американском чемпионате, который проводит организация MotoAmerica.

Петручи выступит в топ-классе, на супербайке Ducati Panigale V4 R. Хотя официально об этом еще не объявлено, итальянец сам сообщил о своем переходе в интервью изданию Cycle World. По словам Петруччи, покинув команду Ducati в MotoGP, он сохранил хорошие отношения с маркой и именно от Ducati получил предложение выступить в американской серии.

Первые тесты Петруччи в MotoAmerica пройдут уже 1 февраля, при этом спустя несколько дней, 8-9 февраля, он будет участвовать в тестах мирового супербайка, но позже вернется за океан.

Гонщик также подтвердил, что с удовольствием примет участие в «Дакаре» в следующем году, но пока не подтвердил, что это обязательно произойдет.