Петруччи и KTM провели первые переговоры и остались довольны

В самом начале лета Ducati объявила, что не будет продлевать контракт с итальянским гонщиком после его истечения в конце 2020 года. После этого Петруччи сказал, что с удовольствием перешел бы в состав Aprilia или KTM.

Как ранее стало известно Motorsport.com, нынешний лидер KTM Пол Эспаргаро с 2021 года перейдет в Honda, что вынуждает команду искать ему замену. По информации Gazzetta dello Sport, взаимный интерес сделал возможными переговоры Данило и KTM, и обе стороны остались довольны их итогами.

Это подтвердил менеджер гонщика Альберто Вергани. «Мы удачно съездили в Австрию, – отметил он. – Все прошло позитивно. Беседа началась около полудня и закончилась после семи вечера.

За эти семь часов прозвучало много интересного. Мы побывали в гоночном департаменте в Мундерфинге, и первое, что можно сказать – это место нас шокировало.

KTM – безумная компания, они продают по 300 тысяч мотоциклов в год. И они высоко оценили Данило, которого считают трудягой, командным игроком и потенциальным победителем».

Новый сезон MotoGP стартует в середине июля. О развитии событий расскажут прямые эфиры и обзорные программы видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».