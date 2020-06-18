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Петруччи и KTM провели первые переговоры и остались довольны

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Петруччи и KTM провели первые переговоры и остались довольны
Автор:
Соавтор: Маттео Нуньес, Featured writer
18 июн. 2020 г., 15:15

Данило Петруччи, потерявший место в заводской Ducati, на шаг приблизился к контракту с австрийским производителем

В самом начале лета Ducati объявила, что не будет продлевать контракт с итальянским гонщиком после его истечения в конце 2020 года. После этого Петруччи сказал, что с удовольствием перешел бы в состав Aprilia или KTM. 

Как ранее стало известно Motorsport.com, нынешний лидер KTM Пол Эспаргаро с 2021 года перейдет в Honda, что вынуждает команду искать ему замену. По информации Gazzetta dello Sport, взаимный интерес сделал возможными переговоры Данило и KTM, и обе стороны остались довольны их итогами.

Это подтвердил менеджер гонщика Альберто Вергани. «Мы удачно съездили в Австрию, – отметил он. – Все прошло позитивно. Беседа началась около полудня и закончилась после семи вечера.

За эти семь часов прозвучало много интересного. Мы побывали в гоночном департаменте в Мундерфинге, и первое, что можно сказать – это место нас шокировало.

KTM – безумная компания, они продают по 300 тысяч мотоциклов в год. И они высоко оценили Данило, которого считают трудягой, командным игроком и потенциальным победителем».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Данило Петруччи
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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