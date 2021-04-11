Экс-пилот Ducati оказался «великоват» для КТМ

Рост Данило Петруччи оказывает серьезное негативное влияние на разгонную динамику мотоцикла КТМ и скорость износа передней шины. Об этом сам пилот рассказал журналистам после недавнего Гран При Дохи – второй гонки чемпионата MotoGP.

Петруччи последние два года выступал в составе заводской команды Ducati, однако прошлой осенью коллектив не стал продлевать контракт с итальянским гонщиком. В результате Петруччи стал пилотом команды Tech3, выступающей на мотоциклах КТМ – и не слишком удачно начал новый сезон. В квалификациях двух первых этапов пилот стал 21-м и 17-м, гонки также прошли неудачно: в первой итальянец упал вскоре после старта, а во второй – финишировал 19-м.

«Порой я чувствую себя очень хорошо, и тренировки часто проходили для нас более чем неплохо, – поделился пилот своими впечатлениями от первых гонок. – Однако неприятности в гонке начинаются на первом же круге. Я не могу удержаться за другими пилотами – меня обгоняют из-за того, что я теряю время на разгонах. Чуть ли не на каждом разгоне я теряю по позиции.

Это можно терпеть пару кругов – но разница все-таки слишком заметна. К примеру, все пытаются получить выгоду от слип-стрима – а я просто не могу удержаться на хвосте у другого мотоцикла. И в гонке это серьезная проблема – особенно когда на трассе есть приличной длины прямая.

На торможении все хорошо – но, отставая на прямых, на торможениях я стараюсь отыграть потерянное. Приходится заносить больше скорости в поворот, из-за чего шина сильно греется – и кругу к третьему уже перегревается. Гонка превращается в постоянное сражение с мотоциклом. Надо что-то с этим делать.

Может быть, я великоват для мотоцикла – потому что некоторые настройки из-за моего роста приходится делать экстремальными. И на некоторых фотографиях, сделанных во время первых гонок, я как будто на байке Moto3 сижу…

Я доволен тем, насколько большого прогресса нам удалось добиться с того момента, когда я впервые сел за этот мотоцикл. Но результаты расстраивают. Я ждал от первых гонок большего и не ждал, что проблемы будут настолько серьезными».

Как в дальнейшем сработаются Петруччи и КТМ – покажут прямые трансляции квалификаций и гонок MotoGP на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ» (напомним, с недавнего времени канал присутствует в базовых пакетах большинства крупных операторов платного телевидения). Ближайший этап турнира пройдет в Португалии с 16 по 18 апреля.