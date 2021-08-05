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MotoGP Новости

Petronas нашел замену Морбиделли на 2022 год

Автор:
, журналист (Moto GP)

К сателлиту Yamaha уйдет пилот, которого сватали к Росси

Petronas нашел замену Морбиделли на 2022 год

Итальянец Марко Бецекки в 2022 году будет выступать за Petronas SRT в MotoGP. По данным итальянской редакции Motorsport.com, сейчас итальянец утрясает с командой последние детали контракта. 

Ранее сообщалось, что Бецекки должен занять место в команде Валентино Росси VR46, которая работает в сотрудничестве с Ducati. Однако из-за ухода Бецекки в Petronas будущее этой команды и ее гонщика Луки Марини остается под вопросом. 

Бецекки занял в Petronas SRT место, которое освободилось после перевода Франко Морбиделли в заводскую команду Yamaha на будущий год. Другое место пока занято Валентино Росси, но ожидается, что уже сегодня титулованный итальянец может объявить о завершении карьеры.

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Кратчлоу вернется в MotoGP на три гонки

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