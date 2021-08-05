Petronas нашел замену Морбиделли на 2022 год
Автор: Ориоль Пучдемон , журналист (Moto GP)
К сателлиту Yamaha уйдет пилот, которого сватали к Росси
Итальянец Марко Бецекки в 2022 году будет выступать за Petronas SRT в MotoGP. По данным итальянской редакции Motorsport.com, сейчас итальянец утрясает с командой последние детали контракта.
Ранее сообщалось, что Бецекки должен занять место в команде Валентино Росси VR46, которая работает в сотрудничестве с Ducati. Однако из-за ухода Бецекки в Petronas будущее этой команды и ее гонщика Луки Марини остается под вопросом.
Бецекки занял в Petronas SRT место, которое освободилось после перевода Франко Морбиделли в заводскую команду Yamaha на будущий год. Другое место пока занято Валентино Росси, но ожидается, что уже сегодня титулованный итальянец может объявить о завершении карьеры.
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Petronas нашел замену Морбиделли на 2022 год
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