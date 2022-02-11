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MotoGP / Февральские тесты в Индонезии Новости

Первый день тестов MotoGP в Индонезии был прерван из-за грязи

Лучшее время пока остается за Хорхе Мартином

Первый день тестов MotoGP в Индонезии был прерван из-за грязи
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Первый день предсезонных тестов MotoGP на новой трассе в Индонезии, расположенной в курортной зоне Мандалика, был прерван красными флагами из-за неудовлетворительного состояния на трассе.

Перед началом заездов над треком прошел сильный дождь, что привело не только к тому, что покрытие трассы намокло, но и к появлению на асфальте грязи, которую вымыло из-за того, что строительные работы рядом с треком продолжаются.

После приостановки заездов с целью очистить трассу от грязи, организаторы добавили к сессии 45 минут, то есть планировалось, что заезды завершатся в 12:45 по московскому времени. Однако после этого организаторы MotoGP и ведущие гонщики провели совещание, на котором было принято решение о том, что если до 10 утра по московскому времени никто не сможет улучшить времени круга, то сессия будет досрочно прекращена.

Однако состояние трассы к этому времени успело улучшиться, а заезды продолжились. На момент написания этой заметки лучшее время принадлежит Хорхе Мартину, который на байке Ducati команды Pramac проехал круг за 1:33,358. Для сравнения, сейчас рекорд трассы в Мандалике равен 1:32,288 и это время было показано на финальном этапе «Супербайка» в ноябре прошлого года.

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