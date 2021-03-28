Виньялес на Yamaha переиграл пилотов Ducati и выиграл первую гонку нового сезона MotoGP
Пилоты на мотоциклах итальянской марки занимали четыре первых места на финише первого круга, но первую позицию удержать не смогли
Маверик Виньялес, представляющий заводскую команду Yamaha, выиграл гонку MotoGP в Катаре, которая открыла очередной сезон чемпионата мира по мотогонкам. Вторым и третьим линию финиша пересекли Жоан Зарко на мотоцикле Ducati команды Pramac и Франческо Баньяя, представляющий заводскую команду итальянской марки.
Победа Виньялеса стала определенным сюрпризом: ведь считается, что катарская трасса лучше всего подходит мотоциклам Ducati, на которых здесь были одержаны победы в два предыдущих года. Поэтому мало кого удивило, что именно гонщики на итальянских байках лучше всего провели старт – первый круг пилоты заводского коллектива и команды-сателлита Pramac закончили на первых четырех позициях (при этом дебютант топового класса Хорхе Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 мест).
Однако долго удержаться в лидирующей группе все четыре представителя итальянской марки не смогли. К середине заезда два первых места занимали стартовавший с поула Баньяя и Зарко – а вот Джек Миллер и Хорхе Мартин были вынуждены уступить под напором со стороны заводских пилотов Yamaha и Suzuki.
Лидером преследователей стал Маверик Виньялес, который после старта с 3-й позиции на некоторое время ушел в тень, но потом стал отыгрывать позиции. Вскоре после экватора заезда испанец опередил Зарко в борьбе за 2-е место – а еще через несколько кругов после напряженного позиционного сражения с Баньяей обошел и итальянца, став лидером гонки. Более того, Виньялес смог постепенно оторваться от гонщиков на Ducati больше чем на секунду – и смог сравнительно спокойно провести последние круги (в отличие от Льюиса Хэмилтона, который незадолго до этого до последних километров защищался от атак Макса Ферстаппена).
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Из неудачников заезда стоит выделить обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT: и действующий вице-чемпион Франко Морбиделли, и многократный чемпион мира Валентино Росси быстро выпали из лидирующей группы и не смогли попасть в первую десятку. Из-за падений до финиша не добрались Данило Петруччи (его падение на фото ниже), Такааки Накагами и Алекс Маркес.
Авария Данило Петруччи
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария Данило Петруччи
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария Данило Петруччи
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария Данило Петруччи
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Авария Данило Петруччи
Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images
Второй этап MotoGP состоится уже через неделю, ареной сражения пилотов вновь станет трасса в Катаре. Квалификации и гонки всех трех классов можно будет увидеть в прямом эфире с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ».
Материал обновляется.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|42'28.663
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|42'29.755
|1.092
|3
|Франческо Баньяя
|Ducati
|42'29.792
|1.129
|4
|Хоан Мир
|Suzuki
|42'29.885
|1.222
|5
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|42'31.693
|3.030
|6
|Алекс Ринс
|Suzuki
|42'32.020
|3.357
|7
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|42'34.597
|5.934
|8
|Пол Эспаргаро
|Honda
|42'34.653
|5.990
|9
|Джек Миллер
|Ducati
|42'35.721
|7.058
|10
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|42'37.951
|9.288
|11
|Штефан Брадль
|Honda
|42'38.962
|10.299
|12
|Валентино Росси
|Yamaha
|42'39.405
|10.742
|13
|Мигель Оливейра
|KTM
|42'40.120
|11.457
|14
|Брэд Биндер
|KTM
|42'42.763
|14.100
|15
|Хорхе Мартин
|Ducati
|42'45.085
|16.422
|16
|Лука Марини
|Ducati
|42'49.579
|20.916
|17
|Икер Лекуона
|KTM
|42'49.689
|21.026
|18
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|42'52.555
|23.892
|19
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|43'15.009
|46.346
|Алекс Маркес
|Honda
|25'13.775
|9 Laps
|Такааки Накагами
|Honda
|11'44.087
|16 Laps
|Данило Петруччи
|KTM
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Катара
|Автор
|Кирилл Качнов