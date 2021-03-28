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MotoGP / Гран При Катара / Отчет о гонке

Виньялес на Yamaha переиграл пилотов Ducati и выиграл первую гонку нового сезона MotoGP

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Пилоты на мотоциклах итальянской марки занимали четыре первых места на финише первого круга, но первую позицию удержать не смогли

Виньялес на Yamaha переиграл пилотов Ducati и выиграл первую гонку нового сезона MotoGP

Маверик Виньялес, представляющий заводскую команду Yamaha, выиграл гонку MotoGP в Катаре, которая открыла очередной сезон чемпионата мира по мотогонкам. Вторым и третьим линию финиша пересекли Жоан Зарко на мотоцикле Ducati команды Pramac и Франческо Баньяя, представляющий заводскую команду итальянской марки.

Победа Виньялеса стала определенным сюрпризом: ведь считается, что катарская трасса лучше всего подходит мотоциклам Ducati, на которых здесь были одержаны победы в два предыдущих года. Поэтому мало кого удивило, что именно гонщики на итальянских байках лучше всего провели старт – первый круг пилоты заводского коллектива и команды-сателлита Pramac закончили на первых четырех позициях (при этом дебютант топового класса Хорхе Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 мест).

Однако долго удержаться в лидирующей группе все четыре представителя итальянской марки не смогли. К середине заезда два первых места занимали стартовавший с поула Баньяя и Зарко – а вот Джек Миллер и Хорхе Мартин были вынуждены уступить под напором со стороны заводских пилотов Yamaha и Suzuki.

Лидером преследователей стал Маверик Виньялес, который после старта с 3-й позиции на некоторое время ушел в тень, но потом стал отыгрывать позиции. Вскоре после экватора заезда испанец опередил Зарко в борьбе за 2-е место – а еще через несколько кругов после напряженного позиционного сражения с Баньяей обошел и итальянца, став лидером гонки. Более того, Виньялес смог постепенно оторваться от гонщиков на Ducati больше чем на секунду – и смог сравнительно спокойно провести последние круги (в отличие от Льюиса Хэмилтона, который незадолго до этого до последних километров защищался от атак Макса Ферстаппена).

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Лучшим из новичков на финише (10-м) стал итальянец Энеа Бастьянини, действующий чемпион класса Moto2, пилотирующий мотоцикл Ducati и представляющий коллектив Avintia.

Из неудачников заезда стоит выделить обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT: и действующий вице-чемпион Франко Морбиделли, и многократный чемпион мира Валентино Росси  быстро выпали из лидирующей группы и не смогли попасть в первую десятку. Из-за падений до финиша не добрались Данило Петруччи (его падение на фото ниже), Такааки Накагами и Алекс Маркес.

Авария Данило Петруччи

Авария Данило Петруччи
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Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария Данило Петруччи

Авария Данило Петруччи
2/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария Данило Петруччи

Авария Данило Петруччи
3/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария Данило Петруччи

Авария Данило Петруччи
4/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Авария Данило Петруччи

Авария Данило Петруччи
5/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Второй этап MotoGP состоится уже через неделю, ареной сражения пилотов вновь станет трасса в Катаре. Квалификации и гонки всех трех классов можно будет увидеть в прямом эфире с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ»

Материал обновляется.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Маверик Виньялес Yamaha 42'28.663  
2 France Жоан Зарко Ducati 42'29.755 1.092
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 42'29.792 1.129
4 Spain Хоан Мир Suzuki 42'29.885 1.222
5 France Фабио Куартараро Yamaha 42'31.693 3.030
6 Spain Алекс Ринс Suzuki 42'32.020 3.357
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 42'34.597 5.934
8 Spain Пол Эспаргаро Honda 42'34.653 5.990
9 Australia Джек Миллер Ducati 42'35.721 7.058
10 Italy Энеа Бастьянини Ducati 42'37.951 9.288
11 Germany Штефан Брадль Honda 42'38.962 10.299
12 Italy Валентино Росси Yamaha 42'39.405 10.742
13 Portugal Мигель Оливейра KTM 42'40.120 11.457
14 South Africa Брэд Биндер KTM 42'42.763 14.100
15 Spain Хорхе Мартин Ducati 42'45.085 16.422
16 Italy Лука Марини Ducati 42'49.579 20.916
17 Spain Икер Лекуона KTM 42'49.689 21.026
18 Italy Франко Морбиделли Yamaha 42'52.555 23.892
19 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 43'15.009 46.346
  Spain Алекс Маркес Honda 25'13.775 9 Laps
  Japan Такааки Накагами Honda 11'44.087 16 Laps
  Italy Данило Петруччи KTM    
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Катара
Автор Кирилл Качнов

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