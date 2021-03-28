Маверик Виньялес, представляющий заводскую команду Yamaha, выиграл гонку MotoGP в Катаре, которая открыла очередной сезон чемпионата мира по мотогонкам. Вторым и третьим линию финиша пересекли Жоан Зарко на мотоцикле Ducati команды Pramac и Франческо Баньяя, представляющий заводскую команду итальянской марки.

Победа Виньялеса стала определенным сюрпризом: ведь считается, что катарская трасса лучше всего подходит мотоциклам Ducati, на которых здесь были одержаны победы в два предыдущих года. Поэтому мало кого удивило, что именно гонщики на итальянских байках лучше всего провели старт – первый круг пилоты заводского коллектива и команды-сателлита Pramac закончили на первых четырех позициях (при этом дебютант топового класса Хорхе Мартин смог за пару поворотов отыграть 10 мест).

Однако долго удержаться в лидирующей группе все четыре представителя итальянской марки не смогли. К середине заезда два первых места занимали стартовавший с поула Баньяя и Зарко – а вот Джек Миллер и Хорхе Мартин были вынуждены уступить под напором со стороны заводских пилотов Yamaha и Suzuki.

Лидером преследователей стал Маверик Виньялес, который после старта с 3-й позиции на некоторое время ушел в тень, но потом стал отыгрывать позиции. Вскоре после экватора заезда испанец опередил Зарко в борьбе за 2-е место – а еще через несколько кругов после напряженного позиционного сражения с Баньяей обошел и итальянца, став лидером гонки. Более того, Виньялес смог постепенно оторваться от гонщиков на Ducati больше чем на секунду – и смог сравнительно спокойно провести последние круги (в отличие от Льюиса Хэмилтона, который незадолго до этого до последних километров защищался от атак Макса Ферстаппена).

Читайте также: Хэмилтон выиграл у Ферстаппена дуэль за победу в Гран При Бахрейна

Лучшим из новичков на финише (10-м) стал итальянец Энеа Бастьянини, действующий чемпион класса Moto2, пилотирующий мотоцикл Ducati и представляющий коллектив Avintia.

Из неудачников заезда стоит выделить обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT: и действующий вице-чемпион Франко Морбиделли, и многократный чемпион мира Валентино Росси быстро выпали из лидирующей группы и не смогли попасть в первую десятку. Из-за падений до финиша не добрались Данило Петруччи (его падение на фото ниже), Такааки Накагами и Алекс Маркес.

Авария Данило Петруччи 1 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Авария Данило Петруччи 2 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Авария Данило Петруччи 3 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Авария Данило Петруччи 4 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Авария Данило Петруччи 5 / 5 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Второй этап MotoGP состоится уже через неделю, ареной сражения пилотов вновь станет трасса в Катаре. Квалификации и гонки всех трех классов можно будет увидеть в прямом эфире с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ».

Материал обновляется.