Педроса вернется в MotoGP впервые после 2018 года

Трехкратный чемпион мира по мотогонкам Дани Педроса вернется в MotoGP. Испанец выступит по wild card за KTM на Гран При Штирии в августе.

Педроса покинул MotoGP в конце 2018 года после 13 лет в Honda. После этого он стал тест-пилотом KTM и до сих пор работает на испанскую команду.

При этом, два с половиной года победитель 31 Гран При не проявлял никакого интереса к возвращению в гонки. Однако в этом сезоне решил провести разовую гонку.

KTM уже подтвердила, что в Шпильберге Педроса составит компанию основным пилотам команды Брэду Биндеру и Мигелю Оливейре, а также выступающим на клиентских мотоциклах Данило Петруччи и Икеру Лекуоне.