Педроса передумал и готов вернуться в MotoGP
Испанский ветеран может выступить в отдельной гонке ради проверки мотоцикла в боевых условиях
Дани Педроса покинул MotoGP в конце 2018 года после 13 лет в чемпионате. С тех пор он выполняет роль тест-пилота KTM, занимаясь развитием мотоцикла. При этом Педроса отклонял все предложения о разовых выступлениях, а также отказался заменить уволенного за шесть гонок до конца сезона-2019 Жоана Зарко. Теперь же испанец изменил свою позицию.
«Сейчас я об этом не думаю, нужно работать над мотоциклом, – сказал Педроса в интервью изданию DAZN. – Мы тестируем отдельные детали, а гонки для их проверки не подходят. Если только ты не тестируешь байк для следующего сезона, которому пойдет на пользу проверка в гонке. Тогда такое возможно».
В прошлом году из боевых пилотов в тестеры перешел давний соперник Педросы Хорхе Лоренсо. Однако трехкратный чемпион мира сразу же согласился выступить на Гран При Каталонии – пока этап не перенесли из-за коронавируса.
«Не знаю, какая у него мотивация, – отметил Педроса. – Хочет он что-то испытать или просто поучаствовать в гонке – а может, и то, и другое. Мало шансов, что мы появимся на старте одной и той же гонки. В целом я не намерен возвращаться, это не входит в планы проекта КТМ. Но если в какой-то момент это будет нужно для развития байка, мы это обсудим».
Если испанец все-таки выйдет на старт гонок в 2020 году, следить за его выступлениями можно будет с помощью прямых трансляций на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Дани Педроса В Магазин
|Автор
|Герман Гарсия Казанова
Педроса передумал и готов вернуться в MotoGP
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