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MotoGP / Новость

Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год

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Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год
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Австрийский производитель объявил, что его тестовой программой в MotoGP займутся Дани Педроса и Мика Каллио

2020 года стал для KTM знаковым – марка, ранее не блиставшая в премьер-классе, добилась сразу трех побед: в Чехии сильнейшим стал Брэд Биндер, а в Австрии и Португалии – Мигель Оливейра из сателлита Tech 3.

Важный вклад в эти успехи внесли финн Мика Каллио, который работает в программе KTM с 2016 года, а также присоединившийся к тестовой бригаде с прошлого сезона победитель 31 Гран При Дани Педроса. 

В среду стало известно, что производитель продлил контракт с обоими еще на год. 

«Мы рады, что смогли сохранить стабильность и знания нашей нынешней тестовой бригады, – цитирует пресс-служба босса KTM Пита Бирера. – В 2020-м мы увидели, как быстро работает за сценой над программой MotoGP, а Мика и Дани внесли важный вклад в наш прогресс».

Дани Педроса, Red Bull KTM Factory Racing, на тестах

Дани Педроса, Red Bull KTM Factory Racing, на тестах

Фото: KTM Images

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Дани Педроса
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Льюис Дункан

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