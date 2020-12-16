Педроса остался испытателем в KTM на 2021 год

2020 года стал для KTM знаковым – марка, ранее не блиставшая в премьер-классе, добилась сразу трех побед: в Чехии сильнейшим стал Брэд Биндер, а в Австрии и Португалии – Мигель Оливейра из сателлита Tech 3.

Важный вклад в эти успехи внесли финн Мика Каллио, который работает в программе KTM с 2016 года, а также присоединившийся к тестовой бригаде с прошлого сезона победитель 31 Гран При Дани Педроса.

В среду стало известно, что производитель продлил контракт с обоими еще на год.

«Мы рады, что смогли сохранить стабильность и знания нашей нынешней тестовой бригады, – цитирует пресс-служба босса KTM Пита Бирера. – В 2020-м мы увидели, как быстро работает за сценой над программой MotoGP, а Мика и Дани внесли важный вклад в наш прогресс».