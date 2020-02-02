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MotoGP / Февральские тесты на «Сепанге» / Новость

Педроса на KTM показал лучшее время в первый день шейкдауна

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Педроса на KTM показал лучшее время в первый день шейкдауна
Автор:
, Writer
2 февр. 2020 г., 13:28

В Сепанге начались неофициальные тесты MotoGP, где участвуют все производители. Однако Хорхе Лоренсо еще только предстоит вывести на трассу новый байк Yamaha.

Так называемый шейкдаун проходит на малазийской трассе со 2 по 4 февраля. В нем могут принять участие все тест-пилоты производителей, призовые гонщики из числа слабейших команд – Aprilia и KTM, – а также новички. А уже седьмого числа на трехдневные тесты должны приехать все гонщики нового сезона.

Нынешние заезды проходят в закрытых условиях, трибуны для зрителей недоступны. Тем не менее, некоторая информация о ходе тестов все же стала нам известна, хоть и не все мотоциклы были оснащены транспондерами для определения времени на круге.

Под конец первого дня на экранах с протоколом заездов значились имена девяти пилотов, показавших время. Самым быстрым был тест-пилот KTM Дани Педроса. Испанец проехал в воскресенье 57 кругов и поставил лучшее время 2:00.625. Для сравнения, прошлой осенью поул-позицию выиграли с результатом 1:58.303.

Действительно ли Педроса был самым быстрым, неизвестно, поскольку имени его коллеги Пола Эспаргаро в списке не значилось. Сейчас KTM продолжает работать над новым шасси, которое уже было протестировано в ноябре. На тестах также присутствовали Брэд Биндер, Мигель Оливейра и Икер Лекуона.

У Honda на трассе работали Штефан Брадль, который в конце января уже проводил тесты в Хересе, а также новичок Алекс Маркес. После Валенсии и Хереса «Сепанг» стала для него третьей трассой, на которой чемпион Moto2 представляет Honda в премьер-класс.

Хорхе Лоренсо, новый тестер Yamaha, не был на трассе в воскресенье. Ожидается, что он сядет на байк M2 в понедельник. В твиттере он опубликовал кадры того, как готовится ездить на мотоцикле Yamaha в видеоигре.

 

Aprilia впервые вывела на трассу новый RS-GP 2020. Тест-пилот Брэдли Смит проехал больше 40 кругов, но в один момент допустил падение с байка. Чтобы сравнить данные, Лоренцо Савадори ездил на старом мотоцикле.

От Ducati ездил тест-пилот Микеле Пирро, который готовит мотоциклы к тестам на следующей неделе. Вместе с Сильвеном Гинтоли на Suzuki ездил Такуя Цуда. Еще одним упавшим с байка гонщиком, кроме Смита, стал Биндер.

Первая гонка нового сезона пройдет в Катаре 8 марта. Посмотреть ее вы сможете на «Моторспор.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Автор Геральд Дирнбек

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5 мар. - 8 мар.

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