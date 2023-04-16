Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP
Аварийную гонку в Остине закончили всего 13 участников, сильнейшим стал представитель сателлита LCR Honda Алекс Ринс, подиум дополнили Лука Марини и Фабио Куартараро
Третий этап сезона гонщики MotoGP проводили под жарким солнцем в столице Техаса. После старта в воскресенье поначалу казалось, что болельщики увидят повторение субботнего спринта: Франческо Баньяя захватил лидерство с поула, а Алекс Ринс по мере сил пробовал угнаться за ним.
Накануне Ринс ошибся уже на втором круге, что упростило Баньяе путь к победе. На этот раз гонщик Honda оказывал давление дольше, но после пяти кругов отрыв Ducati действующего чемпиона все же понемногу начал расти.
Казалось, судьба гонки решена, но в начале восьмого круга Франческо уронил байк в быстрых поворотах первого сектора. Его уже второе его падение за два этапа – причем на этот раз, в отличие от Аргентины, Баньяя не смог поехать дальше.
К слову, такая тактика имела смысл, так как из-за жары и кочек падений в гонке было больше обычного. Незадолго до лидера уронил мотоцикл уверенно занимавший после отличного старта третье место Джек Миллер, а на первом круге упал Алеш Эспаргаро, а Хорхе Мартин не просто ошибся, но и вынес Алекса Маркеса – последнего доставили в медцентр трассы.
Впрочем, все эти детали мало интересовали Алекса Ринса. Всего в третьей гонке за Honda испанец стал сильнейшим – для команды LCR это первая победа с 2018 года и первый подиум с 2019-го.
Лука Марини, VR46 Racing Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Все попытки преследователей догнать Алекса были безуспешны. Лука Марини какое-то время держался третьим, но потом мощь мотора Ducati позволила гонщику VR46 на прямой оставить позади Фабио Куартараро.
Тем не менее, чемпион 2020 года тоже может быть вполне доволен гонкой, в которой впервые в сезоне поднялся на подиум и чуть улучшил настроение в Yamaha.
Маверик Виньялес стал лучшим представителем Aprilia на четвертом месте, а вернувшийся в пелотон после травмы Мигель Оливейра подтвердил силу итальянской марки пятым результатом.
Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing
Фото: Бой Мейер
Марко Бедзекки, а отличие от своего напарника по VR46 Марини, был не слишком заметен и финишировал шестым, но заработанные очки значительно улучшили его ситуацию в общем зачете – отрыв от Баньяи достиг 11 очков.
Из-за большого количества падений очки смогли заработать все, кто доехал до финиша – включая вернувшегося в MotoGP Йонаса Фольгера, который весь уик-энд проигрывал соперникам по две-три секунды на каждом круге, и упавшего Брэда Биндера, вернувшегося на мотоцикл.
Сезон MotoGP продолжится через две недели в Хересе.
Результаты Гран При Америк MotoGP (20 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Алекс Ринс
|Honda
|41'14.649
|2
|Лука Марини
|Ducati
|41'18.147
|3.498
|3
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|41'19.585
|4.936
|4
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|41'22.967
|8.318
|5
|Мигель Оливейра
|Aprilia
|41'24.638
|9.989
|6
|Марко Бедзекки
|Ducati
|41'26.698
|12.049
|7
|Жоан Зарко
|Ducati
|41'26.891
|12.242
|8
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|41'35.048
|20.399
|9
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|41'42.630
|27.981
|10
|Аугусто Фернандес
|KTM
|41'42.866
|28.217
|11
|Микеле Пирро
|Ducati
|41'47.019
|32.370
|12
|Йонас Фольгер
|KTM
|42'22.714
|1'08.065
|13
|Брэд Биндер
|KTM
|42'37.661
|1'23.012
|Штефан Брадль
|Honda
|37'33.252
|2 Laps
|Такааки Накагами
|Honda
|22'54.557
|9 Laps
|Хоан Мир
|Honda
|16'39.616
|12 Laps
|Франческо Баньяя
|Ducati
|14'25.337
|13 Laps
|Джек Миллер
|KTM
|12'23.426
|14 Laps
|Рауль Фернандес
|Aprilia
|13'03.932
|14 Laps
|Алекс Маркес
|Ducati
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|Хорхе Мартин
|Ducati
|Полные результаты
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Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Америк
Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP
Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP
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