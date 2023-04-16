Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP

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Третий этап сезона гонщики MotoGP проводили под жарким солнцем в столице Техаса. После старта в воскресенье поначалу казалось, что болельщики увидят повторение субботнего спринта: Франческо Баньяя захватил лидерство с поула, а Алекс Ринс по мере сил пробовал угнаться за ним.

Накануне Ринс ошибся уже на втором круге, что упростило Баньяе путь к победе. На этот раз гонщик Honda оказывал давление дольше, но после пяти кругов отрыв Ducati действующего чемпиона все же понемногу начал расти.

Казалось, судьба гонки решена, но в начале восьмого круга Франческо уронил байк в быстрых поворотах первого сектора. Его уже второе его падение за два этапа – причем на этот раз, в отличие от Аргентины, Баньяя не смог поехать дальше.

К слову, такая тактика имела смысл, так как из-за жары и кочек падений в гонке было больше обычного. Незадолго до лидера уронил мотоцикл уверенно занимавший после отличного старта третье место Джек Миллер, а на первом круге упал Алеш Эспаргаро, а Хорхе Мартин не просто ошибся, но и вынес Алекса Маркеса – последнего доставили в медцентр трассы.

Впрочем, все эти детали мало интересовали Алекса Ринса. Всего в третьей гонке за Honda испанец стал сильнейшим – для команды LCR это первая победа с 2018 года и первый подиум с 2019-го.

Лука Марини, VR46 Racing Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все попытки преследователей догнать Алекса были безуспешны. Лука Марини какое-то время держался третьим, но потом мощь мотора Ducati позволила гонщику VR46 на прямой оставить позади Фабио Куартараро.

Тем не менее, чемпион 2020 года тоже может быть вполне доволен гонкой, в которой впервые в сезоне поднялся на подиум и чуть улучшил настроение в Yamaha.

Маверик Виньялес стал лучшим представителем Aprilia на четвертом месте, а вернувшийся в пелотон после травмы Мигель Оливейра подтвердил силу итальянской марки пятым результатом.

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing Фото: Бой Мейер

Марко Бедзекки, а отличие от своего напарника по VR46 Марини, был не слишком заметен и финишировал шестым, но заработанные очки значительно улучшили его ситуацию в общем зачете – отрыв от Баньяи достиг 11 очков.

Из-за большого количества падений очки смогли заработать все, кто доехал до финиша – включая вернувшегося в MotoGP Йонаса Фольгера, который весь уик-энд проигрывал соперникам по две-три секунды на каждом круге, и упавшего Брэда Биндера, вернувшегося на мотоцикл.

Сезон MotoGP продолжится через две недели в Хересе.

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