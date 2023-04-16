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Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP

Аварийную гонку в Остине закончили всего 13 участников, сильнейшим стал представитель сателлита LCR Honda Алекс Ринс, подиум дополнили Лука Марини и Фабио Куартараро

Александр Кабановский
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Падение Баньяи принесло Ринсу победу на американском этапе MotoGP
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Третий этап сезона гонщики MotoGP проводили под жарким солнцем в столице Техаса. После старта в воскресенье поначалу казалось, что болельщики увидят повторение субботнего спринта: Франческо Баньяя захватил лидерство с поула, а Алекс Ринс по мере сил пробовал угнаться за ним. 

Накануне Ринс ошибся уже на втором круге, что упростило Баньяе путь к победе. На этот раз гонщик Honda оказывал давление дольше, но после пяти кругов отрыв Ducati действующего чемпиона все же понемногу начал расти. 

Казалось, судьба гонки решена, но в начале восьмого круга Франческо уронил байк в быстрых поворотах первого сектора. Его уже второе его падение за два этапа – причем на этот раз, в отличие от Аргентины, Баньяя не смог поехать дальше. 

К слову, такая тактика имела смысл, так как из-за жары и кочек падений в гонке было больше обычного. Незадолго до лидера уронил мотоцикл уверенно занимавший после отличного старта третье место Джек Миллер, а на первом круге упал Алеш Эспаргаро, а Хорхе Мартин не просто ошибся, но и вынес Алекса Маркеса – последнего доставили в медцентр трассы.

Впрочем, все эти детали мало интересовали Алекса Ринса. Всего в третьей гонке за Honda испанец стал сильнейшим – для команды LCR это первая победа с 2018 года и первый подиум с 2019-го. 

Лука Марини, VR46 Racing Team

Лука Марини, VR46 Racing Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все попытки преследователей догнать Алекса были безуспешны. Лука Марини какое-то время держался третьим, но потом мощь мотора Ducati позволила гонщику VR46 на прямой оставить позади Фабио Куартараро. 

Тем не менее, чемпион 2020 года тоже может быть вполне доволен гонкой, в которой впервые в сезоне поднялся на подиум и чуть улучшил настроение в Yamaha.

Маверик Виньялес стал лучшим представителем Aprilia на четвертом месте, а вернувшийся в пелотон после травмы Мигель Оливейра подтвердил силу итальянской марки пятым результатом. 

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фабио Куартараро, Yamaha Factory Racing

Фото: Бой Мейер

Марко Бедзекки, а отличие от своего напарника по VR46 Марини, был не слишком заметен и финишировал шестым, но заработанные очки значительно улучшили его ситуацию в общем зачете – отрыв от Баньяи достиг 11 очков. 

Из-за большого количества падений очки смогли заработать все, кто доехал до финиша – включая вернувшегося в MotoGP Йонаса Фольгера, который весь уик-энд проигрывал соперникам по две-три секунды на каждом круге, и упавшего Брэда Биндера, вернувшегося на мотоцикл. 

Сезон MotoGP продолжится через две недели в Хересе. 

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Результаты Гран При Америк MotoGP (20 кругов)

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Алекс Ринс Honda 41'14.649  
2 Italy Лука Марини Ducati 41'18.147 3.498
3 France Фабио Куартараро Yamaha 41'19.585 4.936
4 Spain Маверик Виньялес Aprilia 41'22.967 8.318
5 Portugal Мигель Оливейра Aprilia 41'24.638 9.989
6 Italy Марко Бедзекки Ducati 41'26.698 12.049
7 France Жоан Зарко Ducati 41'26.891 12.242
8 Italy Франко Морбиделли Yamaha 41'35.048 20.399
9 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 41'42.630 27.981
10 Spain Аугусто Фернандес KTM 41'42.866 28.217
11 Italy Микеле Пирро Ducati 41'47.019 32.370
12 Germany Йонас Фольгер KTM 42'22.714 1'08.065
13 South Africa Брэд Биндер KTM 42'37.661 1'23.012
  Germany Штефан Брадль Honda 37'33.252 2 Laps
  Japan Такааки Накагами Honda 22'54.557 9 Laps
  Spain Хоан Мир Honda 16'39.616 12 Laps
  Italy Франческо Баньяя Ducati 14'25.337 13 Laps
  Australia Джек Миллер KTM 12'23.426 14 Laps
  Spain Рауль Фернандес Aprilia 13'03.932 14 Laps
  Spain Алекс Маркес Ducati    
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
  Spain Хорхе Мартин Ducati    
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