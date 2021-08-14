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MotoGP / Гран При Австрии Новость

Отстраненный от гонок Виньялес повинился и извинился

Автор:
, главный редактор

По словам испанца, неделю назад он не смог справиться с эмоциями от неудач по ходу Гран При Штирии

Отстраненный от гонок Виньялес повинился и извинился

Маверик Виньялес, впервые общаясь с журналистами после странного инцидента недельной давности, признал свою вину и извинился перед командой Yamaha.

Напомним, что на неделе японский коллектив отстранил пилота от участия в проходящем в эти выходные Гран При Австрии. Причиной было поведение испанца в конце состоявшегося на прошлых выходных Гран При Штирии. В частности, заезжая в боксы, чтобы прекратить борьбу, пилот несколько раз раскрутил мотор своего мотоцикла до отсечки – и у команды возникло подозрение, что Виньялес сознательно пытался причинить вред двигателю.

До этого гонка была остановлена красными флагами из-за аварии – и в начале прогревочного круга перед рестартом Виньялес не мог завести свой мотоцикл. В результате чего был вынужден стартовать с пит-лейна и весь заезд находился в хвосте пелотона.

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«Печально об этом говорить, потому что ситуация сложилась странная, – рассказал пилот в беседе со съемочной группой телеканала Sky Italia. – Тяжело быть одним из участников этой ситуации – но, слава богу, есть люди, которые меня поддерживают в этот непростой момент.

Гонка на прошлой неделе стала большим разочарованием – особенно на фоне того, что первые круги до красных флагов сложились очень хорошо. И казалось, что мы смогли вернуться в хорошую форму в начале второй половины сезона. Потом же все пошло не так – и я просто взорвался. И не смог нужным образом справиться с эмоциями.

Я прошу прощения у Yamaha, так как на последних кругах управлял мотоциклом не так, как надо.

Я очень хочу побеждать – но уж слишком долго я не чувствовал себя по-настоящему хорошо [Виньялес выиграл первую гонку сезона, но в следующих 9-ти этапах только один раз смог подняться на подиум – в то время как его напарник Фабио Куартараро лидирует в общем зачете с хорошим запасом]. Я пытался выжать из ситуации максимум – но в конце из-за разочарования я начал делать не то, что надо. Хотя, конечно, я не хотел никого подвергнуть опасности.

Сейчас главное для меня – сохранить спокойствие, подумать обо всем и вернуться еще более сильным. Что касается решения о моем отстранении – я как гонщик Yamaha его принимаю и уважаю».

Напомним, что недавно Виньялес и Yamaha объявили о досрочном прекращении сотрудничества в конце этого сезона. На место испанца в заводской коллектив придет вице-чемпион прошлого года Франко Морбиделли – а самого Виньялеса слухи усиленно «сватают» в заводскую команду Aprilia.

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Как гонщики MotoGP проведут воскресный заезд в отсутствие Виньялеса, можно узнать благодаря прямой трансляции гонки на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она начнется в 14:25 по московскому времени (до этого, начиная с 11:45, можно будет увидеть заезды младших классов Moto2 и Moto3).

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