Отменили гонки MotoGP в Великобритании и Австралии

В мотоциклетном чемпионате мира еще не сформировали окончательный календарь на 2020 год. Босс серии Кармело Эспелета говорил о желании начать сезон двумя июльскими гонками в Хересе и провести все Гран При без зрителей. Для начала в MotoGP хотели выступать только в Европе.

Ранее официально отменили три гонки, а еще несколько перенесли на неопределенный срок. Утром в пятницу стало известно, что не состоятся намеченный на 28-30 августа Гран При Великобритании и запланированный на 23-25 октября Гран При Австралии.

Визит чемпионата в Сильверстоун оказался осложнен после решения британского правительства установить двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Если помочь Формуле 1 распорядился лично премьер Борис Джонсон, то MotoGP не подобные привилегии рассчитывать не приходится.

Что касается Австралии, то там действуют похожие карантинные правила. К тому же, столь дальняя поездка нежелательна с точки зрения расходов команд.

«Мы с большим сожалением вынуждены объявить об отмене двух знаковых этапов, не сумев преодолеть логистические и операционные сложности, вызванные пандемией и необходимостью переформировывать календарь, – приводит пресс-служба слова босса MotoGP Эспелеты. – Сильверстоун и Филлип-Айленд традиционно дарят нам захватывающие гонки. Мы ждем возвращения туда в следующем году за еще более невероятными баталиями».

Ранее в MotoGP уже отменили Гран При Катара (уик-энд прошел лишь для «младших» классов Moto2 и Moto3), а затем гонки в Нидерландах, Финляндии и Германии.

Сейчас промоутеры из Dorna ведут дискуссии с властями Испании, где рассчитывают начать сезон 19 июля.