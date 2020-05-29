MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
68 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
103 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Гран При Великобритании / Новость

Отменили гонки MotoGP в Великобритании и Австралии

Билеты
Поделились
Комментарии
Отменили гонки MotoGP в Великобритании и Австралии
Автор:
, Репортер, Индия
29 мая 2020 г., 07:56

Гран При в Сильверстоуне и на Филлип-Айленде пополнили список отмен. Такое решение промоутеры объяснили сложностями с логистикой и организацией

В мотоциклетном чемпионате мира еще не сформировали окончательный календарь на 2020 год. Босс серии Кармело Эспелета говорил о желании начать сезон двумя июльскими гонками в Хересе и провести все Гран При без зрителей. Для начала в MotoGP хотели выступать только в Европе.

Ранее официально отменили три гонки, а еще несколько перенесли на неопределенный срок. Утром в пятницу стало известно, что не состоятся намеченный на 28-30 августа Гран При Великобритании и запланированный на 23-25 октября Гран При Австралии.

Визит чемпионата в Сильверстоун оказался осложнен после решения британского правительства установить двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Если помочь Формуле 1 распорядился лично премьер Борис Джонсон, то MotoGP не подобные привилегии рассчитывать не приходится.

Что касается Австралии, то там действуют похожие карантинные правила. К тому же, столь дальняя поездка нежелательна с точки зрения расходов команд.

«Мы с большим сожалением вынуждены объявить об отмене двух знаковых этапов, не сумев преодолеть логистические и операционные сложности, вызванные пандемией и необходимостью переформировывать календарь, – приводит пресс-служба слова босса MotoGP Эспелеты. – Сильверстоун и Филлип-Айленд традиционно дарят нам захватывающие гонки. Мы ждем возвращения туда в следующем году за еще более невероятными баталиями».

Ранее в MotoGP уже отменили Гран При Катара (уик-энд прошел лишь для «младших» классов Moto2 и Moto3), а затем гонки в Нидерландах, Финляндии и Германии.

Сейчас промоутеры из Dorna ведут дискуссии с властями Испании, где рассчитывают начать сезон 19 июля.

Читайте также:

Следующая новость
В Австрии прошли двухдневные тесты MotoGP. Вот фотографии

Предыдущая новость

В Австрии прошли двухдневные тесты MotoGP. Вот фотографии
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Великобритании Билеты
Автор Рахит Тукрал

Самое читаемое

1
Формула 1

Владельцы Williams решили продать команду

2
Формула 1

У Ferrari и Red Bull лишний вес. Новый регламент им поможет

3
Формула 1

СМИ: Стролл обменяет Aston Martin на Mercedes F1. Вольф будет совладельцем

4
Формула 1

Ну и днища. Как регламент-2021 замедлит машины Формулы 1

5
Формула 1

Боссы Renault решили сохранить команду Формулы 1

21мин

Последние видео

Видео студии Duke: мотоциклетный Гран При США 1989 года 01:02:09
MotoGP

Видео студии Duke: мотоциклетный Гран При США 1989 года

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Самое важное:

Отменили гонки MotoGP в Великобритании и Австралии
MGP

Отменили гонки MotoGP в Великобритании и Австралии

В Австрии прошли двухдневные тесты MotoGP. Вот фотографии
MGP

В Австрии прошли двухдневные тесты MotoGP. Вот фотографии

Миллер с 2021 года перейдет в заводскую команду Ducati
MGP

Миллер с 2021 года перейдет в заводскую команду Ducati

В MotoGP новое имя. Этот парень стал чемпионом Moto3, а теперь ведет переговоры с Ducati
MGP

В MotoGP новое имя. Этот парень стал чемпионом Moto3, а теперь ведет переговоры с Ducati

Росси провел тесты в Мизано. Реальные тесты на реальном байке
MGP

Росси провел тесты в Мизано. Реальные тесты на реальном байке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.