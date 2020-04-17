Отложены немецкие этапы MotoGP и Формулы Е

Этапы чемпионатов MotoGP и Формула Е, которые должны были состояться 20-21 июня на немецких гоночных трассах, не смогут пройти в изначально установленные сроки. Это стало очевидным после того, как правительство страны продлило до конца августа мораторий на проведение массовых мероприятий – включая спортивные.

Мотоциклетный Гран При Германии, который должен был пройти на «Заксенринге» стал уже девятой гонкой чемпионата мира, которая была отменена или перенесена. Теперь на первой строчке в календаре стоит этап в голландском Ассене, запланированный на 27-28 июня.

Немецкий этап Формулы Е, который должна была принять временная трасса в Берлине – шестой этап чемпионата, который не состоится в изначальные сроки. Ближайшей гонкой, по которой еще не принято решений о переносе или отмене, является этап в Нью-Йорке – он должен состояться 11 июля.