Отец Росси: Валентино будет выступать еще четыре года

Валентино Росси уже объявил, что после сезона-2020 покинет заводскую команду Yamaha. При этом знаменитый мотогонщик обещал определиться со своими дальнейшими планами до конца нынешнего года.

В компании Petronas выразили готовность заключить контракт с 41-летним пилотом на выступления в составе своего сателлита, имеющего серьезную заводскую поддержку. Но Росси решил сперва проехать несколько гонок, чтобы оценить свою форму и желание продолжать выступления, и только затем принимать решение.

И хотя возможность выйти на старт будет у него в самом лучшем случае в июле, отец спортсмена Грациано Росси выразил уверенность, что Валентино решит остаться в чемпионате, причем будет выступать еще долго.

«Я считаю, он может провести еще три-четыре года, – сказал Росси-старший в интервью Rai Sport. – Сейчас у него точно нет желания уходить, и через год оно тоже не возникнет. У меня есть в этом полная уверенность».

Он добавил, что вынужденная пауза может оказать самому возрастному участнику MotoGP дополнительную помощь: «Не сомневаюсь, что Валентино по-прежнему достаточно силен, чтобы выигрывать гонки, если все сложится оптимально. В нынешней сложной ситуации опыт позволит ему справиться лучше, чем другим, так что для Валентино это может стать шансом».

Следить за соревнованиями MotoGP – пока виртуальными, а затем и настоящими – можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». Ближайшая кибергонка пройдет сегодня, 3 мая.