MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
94 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
101 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
115 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
129 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
164 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
172 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
178 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Интервью

Отец Росси: Валентино будет выступать еще четыре года

Поделились
Комментарии
Отец Росси: Валентино будет выступать еще четыре года
Автор:
, журналист (Швейцария)
3 мая 2020 г., 11:44

Говоря о планах семикратного чемпиона премьер-класса, его отец заверил в достаточной мотивации гонщика продолжать выступления на высшем уровне

Валентино Росси уже объявил, что после сезона-2020 покинет заводскую команду Yamaha. При этом знаменитый мотогонщик обещал определиться со своими дальнейшими планами до конца нынешнего года. 

В компании Petronas выразили готовность заключить контракт с 41-летним пилотом на выступления в составе своего сателлита, имеющего серьезную заводскую поддержку. Но Росси решил сперва проехать несколько гонок, чтобы оценить свою форму и желание продолжать выступления, и только затем принимать решение.

И хотя возможность выйти на старт будет у него в самом лучшем случае в июле, отец спортсмена Грациано Росси выразил уверенность, что Валентино решит остаться в чемпионате, причем будет выступать еще долго. 

«Я считаю, он может провести еще три-четыре года, – сказал Росси-старший в интервью Rai Sport. – Сейчас у него точно нет желания уходить, и через год оно тоже не возникнет. У меня есть в этом полная уверенность».

Он добавил, что вынужденная пауза может оказать самому возрастному участнику MotoGP дополнительную помощь: «Не сомневаюсь, что Валентино по-прежнему достаточно силен, чтобы выигрывать гонки, если все сложится оптимально. В нынешней сложной ситуации опыт позволит ему справиться лучше, чем другим, так что для Валентино это может стать шансом».

Следить за соревнованиями MotoGP – пока виртуальными, а затем и настоящими – можно с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». Ближайшая кибергонка пройдет сегодня, 3 мая. 

Читайте также:

Следующая новость
Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki

Предыдущая новость

Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Антонио Руссо

База данных

Гран При Чехии

Гран При Чехии

6 авг. - 9 авг.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari предложила Феттелю приоритет над Леклером. Себастьян отказался

2
Формула 1

10 случаев, когда победитель гонки Формулы 1 неожиданно менялся на последнем круге

3
Формула 1

Хорнер посоветовал соперникам купить Red Bull или Mercedes. И признал, что у Феттеля была клиентская машина

4
Формула 1

Стролл купит Mercedes, Хэмилтон уйдет в Ferrari. Джордан дал прогнозы на будущее Ф1

5
eSports

Чемпион IndyCar выбил с трассы гостя из Формулы 1 в виртуальной гонке

Последние видео

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91 02:44
MotoGP

Мотогонки девяностых: как выглядел Гран При Австралии-91

Самое важное:

Отец Росси: Валентино будет выступать еще четыре года
MGP

Отец Росси: Валентино будет выступать еще четыре года

Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki
MGP

Мир подписал двухлетний контракт с Suzuki

Yamaha пришлось сдерживать Хэмилтона, чтобы он себе не навредил
F1

Yamaha пришлось сдерживать Хэмилтона, чтобы он себе не навредил

Росси: Лучше провести восемь обычных Гран При, чем менять формат
MGP

Росси: Лучше провести восемь обычных Гран При, чем менять формат

Мнение: заводским командам MotoGP пора унять свой эгоизм
MGP

Мнение: заводским командам MotoGP пора унять свой эгоизм

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
6 авг. - 9 авг.
Билеты
13 авг. - 16 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
10 сент. - 13 сент.
Билеты
25 сент. - 27 сент.
Билеты
15 окт. - 18 окт.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.