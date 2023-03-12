«Оснований для оптимизма нет». Маркес оценил форму Honda перед стартом сезона MotoGP

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

За две недели до старта нового сезона MotoGP Honda всеми силами пытается добавить скорости своему байку RC213V – однако пока эти усилия не приносят реальных результатов.

По итогам первого дня финальной тестовой сессии в Портимане Алекс Ринс из сателлита LCR стал лучшим гонщиком марки, показав 11-е время. При этом от лучшего результата Франческо Баньяи он отстал почти на секунду.

Представители заводской Honda Хоан Мир и Алекс Маркес оказались в протоколе еще ниже – на 14-й и 19-й строчках. При этом оба не избежали в субботу падений.

Маркес, который после февральских тестов на «Сепанге» уже говорил, что мотоцикл не позволит ему сражаться за титул, вновь адресовал команде не самые приятные слова.

«Сегодня мотоцикл был точно таким же, как в Малайзии, – сказал шестикратный чемпион премьер-класса, проехавший за день 78 кругов. – Это лучшее, что у меня получилось. Пока мы по-прежнему далеко от парней впереди.

Да, сезон еще не стартовал, но особенных оснований для оптимизма, говоря откровенно, у меня нет. Впрочем, если ты будешь злиться, это все равно ни к чему не приведет.

Так что в воскресенье мы продолжим поиск настроек, ритма и будем стремиться улучшить время круга. Попробуем получить максимум от каждой ситуации».

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Мир, который этой зимой перешел из Suzuki, добавил: «Не стану лгать, ощущения не самые приятные. День вышел сложным.

Пока ощущение от мотоцикла не самые лучшие, мы пробуем понять, как сделать его быстрее. Пока получается делать только очень небольшие шаги по направлению к лидерам.

Под конец дня время круга стало лучше, но затем я упал на том участке, где у нас были самые большие проблемы.

Хорошая новость – на некоторых секторах получалось ехать довольно быстро. Но на других – совсем нет. Значит, надо разбираться с теми поворотами, где мы теряем время».

Тесты MotoGP в Портимане завершатся в воскресенье.