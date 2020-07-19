Ошибки Маркеса и Виньялеса позволили Куартараро одержать первую победу в MotoGP
Марк Маркес вылетел с трассы в борьбе за второе место
Фабио Куартараро одержал свою первую победу в чемпионате MotoGP. Он стартовал в Гран При Испании с поула, провалился на пятое место, но воспользовался ошибками соперников вернул себе лидерство и финишировал первым. Эта победа также стала первой для команды Petronas Yamaha.
На старте действующий чемпион Марк Маркес вырвался в лидеры, но допустил ошибку и вылетел на гравий. Маркес смог удержать равновесие и вернулся в гонку 16-м. Он прорвался на третье место, но ошибся вновь, на сей раз упав и выбыв из борьбы.
Маверик Виньялес финишировал вторым. После первого вылета Маркеса он возглавил гонку, но также ошибся, пропустив вперед Джека Миллера и Куартараро. Позже Виньялес обогнал Миллера, который под конец пропустил и Андреа Довициозо, став в итоге четвертым. Пятым гонку закончил напарник Куартараро по Petronas Yamaha Франко Морбиделли.
Несмотря на падение, Маркес подтвердил статус быстрейшего гонщика. В моменты, когда перед Маркесом не было соперников, он отыгрывал у Куартараро примерно по секунде на круге.
Напарник Марка Маркеса, его брат Алекс Маркес, который сегодня дебютировал в MotoGP, финишировал только 12 впереди лишь троих соперников.
Почти все гонщики выбрали жесткие передние и мягкие задние шины. Только в заводской команде Yamaha решились поставить спереди Soft.
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Очки
|1
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|-
|25
|2
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|4.603
|20
|3
|Андреа Довициозо
|Ducati
|5.946
|16
|4
|Джек Миллер
|Ducati
|6.668
|13
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|6.844
|11
|6
|Пол Эспаргаро
|KTM
|6.938
|10
|7
|Франческо Баньяя
|Ducati
|13.027
|9
|8
|Мигель Оливейра
|KTM
|13.441
|8
|9
|Данило Петруччи
|Ducati
|19.651
|7
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|21.553
|6
|11
|Жоан Зарко
|Ducati
|25.100
|5
|12
|Алекс Маркес
|Honda
|27.350
|4
|13
|Брэд Биндер
|KTM
|29.640
|3
|14
|Эстеве Рабат
|Ducati
|32.898
|2
|15
|Брэдли Смит
|Aprilia
|39.682
|1
|Марк Маркес
|Honda
|Икер Лекуона
|KTM
|Валентино Росси
|Yamaha
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|Хоан Мир
|Suzuki
|Полные результаты
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|MotoGP
|Этап
|Гран При Испании
|Сессия
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|Автор
|Сергей Иванов