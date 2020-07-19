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MotoGP / Гран При Испании / Отчет о гонке

Ошибки Маркеса и Виньялеса позволили Куартараро одержать первую победу в MotoGP

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Ошибки Маркеса и Виньялеса позволили Куартараро одержать первую победу в MotoGP
Автор:
, Редактор
19 июл. 2020 г., 12:42

Марк Маркес вылетел с трассы в борьбе за второе место

Фабио Куартараро одержал свою первую победу в чемпионате MotoGP. Он стартовал в Гран При Испании с поула, провалился на пятое место, но воспользовался ошибками соперников вернул себе лидерство и финишировал первым. Эта победа также стала первой для команды Petronas Yamaha.

На старте действующий чемпион Марк Маркес вырвался в лидеры, но допустил ошибку и вылетел на гравий. Маркес смог удержать равновесие и вернулся в гонку 16-м. Он прорвался на третье место, но ошибся вновь, на сей раз упав и выбыв из борьбы.

 

Маверик Виньялес финишировал вторым. После первого вылета Маркеса он возглавил гонку, но также ошибся, пропустив вперед Джека Миллера и Куартараро. Позже Виньялес обогнал Миллера, который под конец пропустил и Андреа Довициозо, став в итоге четвертым. Пятым гонку закончил напарник Куартараро по Petronas Yamaha Франко Морбиделли.

 

Несмотря на падение, Маркес подтвердил статус быстрейшего гонщика. В моменты, когда перед Маркесом не было соперников, он отыгрывал у Куартараро примерно по секунде на круге.

Напарник Марка Маркеса, его брат Алекс Маркес, который сегодня дебютировал в MotoGP, финишировал только 12 впереди лишь троих соперников.

Почти все гонщики выбрали жесткие передние и мягкие  задние шины. Только в заводской команде Yamaha решились поставить спереди Soft.

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Очки
1 France Фабио Куартараро Yamaha - 25
2 Spain Маверик Виньялес Yamaha 4.603 20
3 Italy Андреа Довициозо Ducati 5.946 16
4 Australia Джек Миллер Ducati 6.668 13
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 6.844 11
6 Spain Пол Эспаргаро KTM 6.938 10
7 Italy Франческо Баньяя Ducati 13.027 9
8 Portugal Мигель Оливейра KTM 13.441 8
9 Italy Данило Петруччи Ducati 19.651 7
10 Japan Такааки Накагами Honda 21.553 6
11 France Жоан Зарко Ducati 25.100 5
12 Spain Алекс Маркес Honda 27.350 4
13 South Africa Брэд Биндер KTM 29.640 3
14 Spain Эстеве Рабат Ducati 32.898 2
15 United Kingdom Брэдли Смит Aprilia 39.682 1
  Spain Марк Маркес Honda    
  Spain Икер Лекуона KTM    
  Italy Валентино Росси Yamaha    
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia    
  Spain Хоан Мир Suzuki    
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Автор Сергей Иванов

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