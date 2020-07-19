Ошибки Маркеса и Виньялеса позволили Куартараро одержать первую победу в MotoGP

Фабио Куартараро одержал свою первую победу в чемпионате MotoGP. Он стартовал в Гран При Испании с поула, провалился на пятое место, но воспользовался ошибками соперников вернул себе лидерство и финишировал первым. Эта победа также стала первой для команды Petronas Yamaha.

На старте действующий чемпион Марк Маркес вырвался в лидеры, но допустил ошибку и вылетел на гравий. Маркес смог удержать равновесие и вернулся в гонку 16-м. Он прорвался на третье место, но ошибся вновь, на сей раз упав и выбыв из борьбы.

Маверик Виньялес финишировал вторым. После первого вылета Маркеса он возглавил гонку, но также ошибся, пропустив вперед Джека Миллера и Куартараро. Позже Виньялес обогнал Миллера, который под конец пропустил и Андреа Довициозо, став в итоге четвертым. Пятым гонку закончил напарник Куартараро по Petronas Yamaha Франко Морбиделли.

Несмотря на падение, Маркес подтвердил статус быстрейшего гонщика. В моменты, когда перед Маркесом не было соперников, он отыгрывал у Куартараро примерно по секунде на круге.

Напарник Марка Маркеса, его брат Алекс Маркес, который сегодня дебютировал в MotoGP, финишировал только 12 впереди лишь троих соперников.

Почти все гонщики выбрали жесткие передние и мягкие задние шины. Только в заводской команде Yamaha решились поставить спереди Soft.