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MotoGP Новости

Организаторы MotoGP: У Suzuki нет права уйти в конце 2022 года

В компании Dorna добавили, что производитель мотоциклов все же может досрочно завершить свое участие в чемпионате, но только по соглашению с ними

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Организаторы MotoGP: У Suzuki нет права уйти в конце 2022 года
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Компания Dorna, которая управляет чемпионатом MotoGP, высказалась на тему сообщений Motorsport.com по поводу планируемого ухода заводской команды Suzuki. В сообщении Dorna говорится, что действующий контракт не позволяет японской марке уйти в одностороннем порядке в обозначенные сроки.

При этом в Dorna отметили, что готовы к переговорам с Suzuki о досрочном расторжении контракта на взаимовыгодных условиях. Там также отметили, что у MotoGP достаточно заявок на участие в чемпионате как от частных команд, так и от крупных международных производителей мотоциклов, так что сокращение байков на старте сезона 2023 года не предвидется.

Напомним, что по данным источников Motorsport.com, Suzuki вчера уже объявила сотрудникам команды, что этот сезон станет для них последним. Ожидалось, что официальное объявление от японского производителя последуют с минуты на минуту.

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Источник: Suzuki уйдет из MotoGP в конце 2022 года
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Источник: Suzuki уйдет из MotoGP в конце 2022 года
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