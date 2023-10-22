Организаторы MotoGP отменили спринт в Австралии из-за непогоды
Сильный дождь и порывистый ветер сделали проведение гонки небезопасным
Зная о предстоящем ухудшении условий, боссы мотоциклетного чемпионата мира заранее перенесли главную гонку Гран При Австралии на субботу. И хотя не все в паддоке одобрили такой шаг, в итоге он оказался совершенно правильным.
Зрители увидели яркий заезд на сухой трассе, который принес первую в карьере победу Жоану Зарко, а вот воскресный спринт в итоге и вовсе пришлось отменить. Окончательное решение об этом было принято в 12:30 по местному времени (4:30 Мск) – всего за полчаса до запланированного старта.
С утра воскресенья условия стали некомфортными, но поначалу все же позволяли продолжить уик-энд. Гонщики премьер-категории провели на мокрой трассе утреннюю разминку, а участники класса Moto3 проехали под дождем 23 круга своей гонки. Но уже к заезду Moto2 дождь усилился, борьбу остановили красными флагами после девяти кругов и не стали продолжать.
Так как вдобавок поднялся сильный ветер, промоутеры из Dorna на совещании с представителями команд приняли решение не проводить спринт.
Сезон MotoGP продолжится уже через неделю в Таиланде.
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