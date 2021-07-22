Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде
Чемпионат мира второй год подряд не приедет на трассу в Бурираме – причиной стали коронавирусные ограничения
В начале июля стало известно о перестановках в календаре MotoGP: было объявлено, что гонка в Австралии не состоится, а вместо этого участники выйдут на старт в португальском Портимане.
Поздно вечером в среду произошли новые изменения: организаторы чепионата объявили об отмене запланированного на 15-17 октября Гран При Таиланда.
В официальном заявлении сказано: «Несмотря на все усилия заинтересованных сторон, развитие пандемии Covid-19 и введенные из-за этого ограничения привели к отмене соревнований.
Сейчас изучаются варианты замены, об обновлениях в календаре будет сообщено при первой возможности».
Из-за отмены гонки в Бурираме участников MotoGP ждет перерыв с 1-3 октября, когда пройдет этап в Остине, до Гран При Малайзии 22-24 октября.
Ранее в это году также были отменены гонки в Финляндии и Японии. Аргентинский этап официально остается в статусе отложенного без новой даты.
Сейчас в MotoGP продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. В полном объеме следить за событиями во всех классах чемпионата вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».
Календарь MotoGP на 2021 год:
|Дата
|Место / трасса
|28 марта
|Лосаил
|4 апреля
|Лосаил
|18 апреля
|Алгарве
|2 мая
|Херес
|16 мая
|Ле-Ман
|30 мая
|Муджелло
|6 июня
|Барселона
|20 июня
|«Заксенринг»
|27 июня
|Ассен
|8 августа
|Шпильберг
|15 августа
|Шпильберг
|29 августа
|Сильверстоун
|12 сентября
|Арагон
|19 сентября
|Мизано
|3 октября
|Остин
|24 октября
|Сепанг
|7 ноября
|Алгарве
|14 ноября
|Валенсия