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MotoGP / Гран При Таиланда Новости

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

Автор:
, редактор Autosport.com

Чемпионат мира второй год подряд не приедет на трассу в Бурираме – причиной стали коронавирусные ограничения

Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

В начале июля стало известно о перестановках в календаре MotoGP: было объявлено, что гонка в Австралии не состоится, а вместо этого участники выйдут на старт в португальском Портимане.

Поздно вечером в среду произошли новые изменения: организаторы чепионата объявили об отмене запланированного на 15-17 октября Гран При Таиланда.  

В официальном заявлении сказано: «Несмотря на все усилия заинтересованных сторон, развитие пандемии Covid-19 и введенные из-за этого ограничения привели к отмене соревнований. 

Сейчас изучаются варианты замены, об обновлениях в календаре будет сообщено при первой возможности».

Из-за отмены гонки в Бурираме участников MotoGP ждет перерыв с 1-3 октября, когда пройдет этап в Остине, до Гран При Малайзии 22-24 октября. 

Ранее в это году также были отменены гонки в Финляндии и Японии. Аргентинский этап официально остается в статусе отложенного без новой даты.  

Сейчас в MotoGP продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. В полном объеме следить за событиями во всех классах чемпионата вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Календарь MotoGP на 2021 год:

Дата Место / трасса
28 марта Qatar Лосаил
4 апреля Qatar Лосаил
18 апреля Portugal Алгарве
2 мая Spain Херес
16 мая France Ле-Ман
30 мая Italy Муджелло
6 июня Spain Барселона
20 июня Germany «Заксенринг»
27 июня Netherlands Ассен
8 августа Austria Шпильберг
15 августа Austria Шпильберг
29 августа United Kingdom Сильверстоун
12 сентября Spain Арагон
19 сентября San Marino Мизано
3 октября United States Остин
24 октября Malaysia Сепанг
7 ноября Portugal Алгарве
14 ноября Spain Валенсия

 

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