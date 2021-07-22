Организаторы MotoGP отменили этап в Таиланде

В начале июля стало известно о перестановках в календаре MotoGP: было объявлено, что гонка в Австралии не состоится, а вместо этого участники выйдут на старт в португальском Портимане.

Поздно вечером в среду произошли новые изменения: организаторы чепионата объявили об отмене запланированного на 15-17 октября Гран При Таиланда.

В официальном заявлении сказано: «Несмотря на все усилия заинтересованных сторон, развитие пандемии Covid-19 и введенные из-за этого ограничения привели к отмене соревнований.

Сейчас изучаются варианты замены, об обновлениях в календаре будет сообщено при первой возможности».

Из-за отмены гонки в Бурираме участников MotoGP ждет перерыв с 1-3 октября, когда пройдет этап в Остине, до Гран При Малайзии 22-24 октября.

Ранее в это году также были отменены гонки в Финляндии и Японии. Аргентинский этап официально остается в статусе отложенного без новой даты.

Сейчас в MotoGP продолжается летний перерыв, ближайшая гонка пройдет 8 августа в Шпильберге. В полном объеме следить за событиями во всех классах чемпионата вы сможете благодаря прямым трансляциям на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Календарь MotoGP на 2021 год:

Дата Место / трасса 28 марта Лосаил 4 апреля Лосаил 18 апреля Алгарве 2 мая Херес 16 мая Ле-Ман 30 мая Муджелло 6 июня Барселона 20 июня «Заксенринг» 27 июня Ассен 8 августа Шпильберг 15 августа Шпильберг 29 августа Сильверстоун 12 сентября Арагон 19 сентября Мизано 3 октября Остин 24 октября Сепанг 7 ноября Алгарве 14 ноября Валенсия