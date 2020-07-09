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MotoGP / Гран При Америк / Новость

Организаторы MotoGP отменили этап в Остине

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Организаторы MotoGP отменили этап в Остине
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9 июл. 2020 г., 07:40

Гран При на «Трассе Америк» собирались провести в конце сезона, но теперь чемпионат вернется в Техас не ранее следующей весны

В июне мотоциклетный чемпионат мира представил свой календарь на 2020 год. Как и в случае с Ф1, он оказался очень плотным и сконцентрированным в Европе. Гонки должны стартовать 19 июля в Хересе, после чего продолжаться до середины ноября. При этом было отдельно оговорено, что есть четыре выездных Гран При – в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде, – которые официально числятся резервными. Их судьбу обещали определить до конца июля. 

На этой неделе стало известно, что как минимум в Остин MotoGP в 2020 году не приедет. Эту информацию «Трасса Америк» подтвердила в своих социальных сетях.

Там же сказано, что для уик-энда уже зарезервированы даты 16-18 апреля 2021 года. В сообщении нет никакой информации о причинах отмены, но нет сомнений, что дело в неблагоприятном течении вирусной инфекции в США, к которой в последнее время прибавились массовые протесты чернокожего населения.

Решение MotoGP ставит под сомнение визит Формулы 1 на трассу в Техасе в нынешнем сезоне.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Америк Билеты
Местонахождение Остин
Автор Льюис Дункан

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