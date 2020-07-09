Организаторы MotoGP отменили этап в Остине

В июне мотоциклетный чемпионат мира представил свой календарь на 2020 год. Как и в случае с Ф1, он оказался очень плотным и сконцентрированным в Европе. Гонки должны стартовать 19 июля в Хересе, после чего продолжаться до середины ноября. При этом было отдельно оговорено, что есть четыре выездных Гран При – в США, Аргентине, Малайзии и Таиланде, – которые официально числятся резервными. Их судьбу обещали определить до конца июля.

На этой неделе стало известно, что как минимум в Остин MotoGP в 2020 году не приедет. Эту информацию «Трасса Америк» подтвердила в своих социальных сетях.

Там же сказано, что для уик-энда уже зарезервированы даты 16-18 апреля 2021 года. В сообщении нет никакой информации о причинах отмены, но нет сомнений, что дело в неблагоприятном течении вирусной инфекции в США, к которой в последнее время прибавились массовые протесты чернокожего населения.

Решение MotoGP ставит под сомнение визит Формулы 1 на трассу в Техасе в нынешнем сезоне.

О событиях нового сезона MotoGP, пусть и без американской гонки, всем поклонникам мотоспорта расскажут прямые эфиры и обзорные программы видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».