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Организаторы MotoGP объявили о переносе Гран При Испании

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Организаторы MotoGP объявили о переносе Гран При Испании
Автор:
, Ответственный редактор
26 мар. 2020 г., 10:27

Уик-энд в Хересе, запланированный на 1-3 мая, состоится в другое время

Официальное объявление было сделано от имени FIM, ассоциации команд IRTA и промоутеров из Dorna Sports. Причиной переносе названа эпидемия коронавируса, новая дата этапа не сообщается. 

«В сложившейся ситуации, которая постоянно меняется, новая дата Гран При не может быть подтверждена до того момента, когда станет понятно возможное время его проведения. Обновленный календарь будет опубликован, как только появится возможность», – говорится в документе на официальном сайте MotoGP.

Этап в Хересе стал четвертым в этом сезоне, который пришлось перенести. Ранее эта же процедура была применена к гонкам в Таиланде, Аргентине и США. Гран При Катара состоялся лишь в «младших» категориях.

Официально ближайшей гонкой чемпионата мира теперь становится французская, намеченная на 17 мая. 

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Серия MotoGP
Этап Гран При Испании Билеты
Автор Александр Кабановский

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