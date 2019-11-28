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Операция Маркеса на плече прошла успешно

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Операция Маркеса на плече прошла успешно
Автор:
28 нояб. 2019 г., 11:17

Шестикратный чемпион MotoGP сообщил, что успешно перенес операцию на правом плече, которая потребовалась после падений на Гран При и постсезоннных тестах.

Марк Маркес перенес вторую операцию за последние 12 месяцев. Первая прошла в декабре 2018 года после серьезной травмы левого плеча, проблемы с которым беспокоили испанца на протяжении всего сезона.

Вторая операция состоялась на следующий день после тестов MotoGP в Хересе, которые Маркес закончил на первом месте. Ее сделали врачи одной из барселонских больниц.

Хирургическое вмешательство потребовалась после двух происшествий: падения в квалификации в Малайзии и аварии в первый день тестов в Хересе, после которой травма усугубилась.

В социальных сетях Маркес опубликовал фото после операции и написал: «Доброе утро! Я вроде очнулся. Операция прошла хорошо, и я с нетерпением жду начала выздоровления! Спасибо за вашу поддержку».

 

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Марк Маркес В Магазин
Автор Денис Буденков

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