Операция Маркеса на плече прошла успешно
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Шестикратный чемпион MotoGP сообщил, что успешно перенес операцию на правом плече, которая потребовалась после падений на Гран При и постсезоннных тестах.
Марк Маркес перенес вторую операцию за последние 12 месяцев. Первая прошла в декабре 2018 года после серьезной травмы левого плеча, проблемы с которым беспокоили испанца на протяжении всего сезона.
Вторая операция состоялась на следующий день после тестов MotoGP в Хересе, которые Маркес закончил на первом месте. Ее сделали врачи одной из барселонских больниц.
Хирургическое вмешательство потребовалась после двух происшествий: падения в квалификации в Малайзии и аварии в первый день тестов в Хересе, после которой травма усугубилась.
В социальных сетях Маркес опубликовал фото после операции и написал: «Доброе утро! Я вроде очнулся. Операция прошла хорошо, и я с нетерпением жду начала выздоровления! Спасибо за вашу поддержку».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Марк Маркес В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Операция Маркеса на плече прошла успешно
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