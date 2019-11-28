Операция Маркеса на плече прошла успешно

Марк Маркес перенес вторую операцию за последние 12 месяцев. Первая прошла в декабре 2018 года после серьезной травмы левого плеча, проблемы с которым беспокоили испанца на протяжении всего сезона.

Вторая операция состоялась на следующий день после тестов MotoGP в Хересе, которые Маркес закончил на первом месте. Ее сделали врачи одной из барселонских больниц.

Хирургическое вмешательство потребовалась после двух происшествий: падения в квалификации в Малайзии и аварии в первый день тестов в Хересе, после которой травма усугубилась.

В социальных сетях Маркес опубликовал фото после операции и написал: «Доброе утро! Я вроде очнулся. Операция прошла хорошо, и я с нетерпением жду начала выздоровления! Спасибо за вашу поддержку».