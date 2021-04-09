ООН осудила Индонезию за подход к организации этапа MotoGP

Устроители MotoGP еще в 2019 году подписали трехлетний контракт о проведении Гран При на острове Ломбок. Предполагалось, что первые гонки на трассе, проложенной по улицам и дорогам, состоятся в 2021-м.

Из-за пандемии расписание пришлось корректировать – дебют трассы Мандалика перенесли на 2022-й, но уже в этом ноябре она должна принять этап мирового Супербайка.

Строительство трассы финансируют местные власти – это часть большого проекта по привлечению туристов на Ломбок, общий бюджет которого составляет $3 млрд. Еще $1 млрд предоставил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Между тем, 31 марта увидело свет заявление Специального комиссара ООН по вопросам бедности и прав человека Оливера Де Шуттера – в нем говорится о разрушении домов, полей и источников воды, а также культурных и религиозных мест при проведении строительных работ.

В отчете говорится, что людей заставляют силой покидать свои дома без какой-либо компенсации. Также в нем критикуются действия Азиатского банка за «соучастие» в нарушении прав человека.

Визит на трассу Мандалика Фото: Dorna

«В свете мрачной истории с нарушением прав человека и захватом земель в регионе АБИИ и бизнес не могут делать вид, что все в порядке, и вести дела в обычном режиме, – заявили эксперты, написавшие отчет. – Их неспособность предотвратить и устранить риски нарушений прав человека равносильна соучастию в таких нарушениях».

Де Шуттер добавил: «Проект трассы Мандалика ставит под сомнение похвальные обязательства Индонезии по достижению целей в области устойчивого развития и лежащие в ее основе обязательства в области прав человека.

Масштабное развитие туризма, попирающее права человека, принципиально несовместимо с концепцией устойчивого развития.

Прошло время гоночных трасс и масштабных проектов транснациональной туристической инфраструктуры, которые приносят пользу горстке экономических субъектов, а не населению в целом.

Мы призываем правительство Индонезии обеспечить соблюдение прав человека и верховенство закона, а также просим АБИИ и частный бизнес не финансировать и не участвовать в проектах и ​​мероприятиях, которые способствуют нарушению прав человека».

Между тем, организаторы MotoGP поделились планами провести в Индонезии тестовую сессию. Строительство трассы протяженностью 4,3 км практически завершено, и в среду ее посетила совместная комиссия FIM и чемпионата мира.

Если решение о включении этапа в календарь 2022 года будет принято, уже этой осенью здесь могут пройти ознакомительные заезды.

Последний раз трассы, проложенные по улицам и дорогам, использовались в MotoGP почти 40 лет назад. Они принимали Гран При Югославии и Финляндии.

Следующий этап MotoGP пройдет в Португалии 17-18 апреля. По традиции в прямом эфире увидеть квалификации и гонки топовой категории и младших классов Moto2 и Moto3 можно будет с помощью видеоплатформы и телеканала «Моторспорт.ТВ». Напомним, сейчас телеканал входит в базовые пакеты большинства крупных операторов платного телевидения – и если вы уже пользуетесь услугами, к примеру, Megogo, «Триколора» или «Ростелекома», то сможете посмотреть гонку в Портимане без каких-либо дополнительных затрат.

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