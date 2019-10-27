Онлайн. Гран При Австралии MotoGP: гонка
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Виньялес завоевал поул на Гран При Австралии
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Об этой онлайн-трансляции
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Австралии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Филлип-Айленд
Онлайн. Гран При Австралии MotoGP: гонка
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MotoGP Следующая сессия
15 нояб. - 17 нояб.
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