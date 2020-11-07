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«Они жульничали». Соперники недовольны прощением гонщиков Yamaha

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«Они жульничали». Соперники недовольны прощением гонщиков Yamaha
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Алекс Маркес не верит в оправдания конкурентов

На этой неделе FIM признала, что Yamaha нарушила правила MotoGP на Гран При Испании-2020, использовав не омологированные клапаны моторов. 

В наказание, японскую марку лишили очков в зачете производителей, а в командном чемпионате баллы потеряла и заводская Yamaha, и ее клиент Petronas SRT. 

Однако, FIM не стала снимать очки с гонщиков Yamaha, трое из которых входят в топ-5 лидеров чемпионата. Сами пилоты заверили, что не знали, что используют нелегальные моторы. 

Гонщик Honda Алекс Маркес в чемпионате идет только 13-м и вряд ли может претендовать на призовое место по итогам сезона. Однако решение по пилотам Yamaha его возмутило.

«Совершенно ясно, что они жульничали и действовали не по правилам, – сказал Маркес. – Они оправдываются тем, что не знали, но на всех базах эта информация открыта и ты знаешь, какой мотор используешь. 

Тебя всегда держат в курсе дела, а пилоты сами наблюдают за установкой моторов. Ты всегда знаешь, что используешь».

Занимающий в таблице пятое место Андреа Довициозо, которого опережают три гонщика Yamaha, в суждениях был менее резок: «Я не могу понять этого решения. Не понимаю, в чем стратегия других производителей, которые решили его не оспаривать. Я не очень погружен в курс дела и потому не хочу оспаривать решение, но мне оно кажется странным».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Автор Льюис Дункан

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