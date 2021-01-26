«Они просили меня переманить Росси». Бривио раскрыл секрет Suzuki
Ex-Suzuki team manager Davide Brivio has revealed the Japanese marque reached out to him through Facebook to enquire if Valentino Rossi would be interested in joining for its MotoGP comeback.
Давиде Бривио, который с этого сезона возглавил команду Alpine в Формуле 1, прежде был заметной фигурой в паддоке MotoGP.
Итальянец руководил гоночной программой Suzuki с 2013 по 2020 год, а еще до этого работал тим-менеджером в Yamaha, где близко сошелся с Валентино Росси (на фото – Доктор, Бривио и Колин Эдвардс на презентации перед сезоном-2006). Когда в 2011-м итальянский гонщик ушел в Ducati, Бривио последовал за ним, взяв на себя часть менеджерских функций Валентино.
В свежем интервью для motogp.com Давиде вспомнил любопытный эпизод: в 2012 году представители Suzuki вышли на него через социальные сети с просьбой помочь договориться с Росси о контракте. В итоге из этой затеи ничего не вышло, а вот сам Бривио оказался в Suzuki.
«Я работал с Валентино, он ушел из Yamaha, и я помогал ему решать личные вопросы, занимался контрактами и тому подобными вещами, – рассказал нынешний глава Alpine F1 – [Руководитель проекта Шиничи] Сахара написал мне в фейсбуке. Это было очень странно, так как я практически не использовал фейсбук. Только был там зарегистрирован, но никак не использовал.
Собственно, я и сейчас не знаю, как там что делать. Но тогда просто увидел сообщения и решил изучить их. Там было сказано, что это Сахара и что ему интересны планы Валентино Росси на будущее.
Он написал, что у них [Suzuki] есть задумка вернуться в MotoGP в 2014-м, потому им интересно знать, готов ли Росси выступать за команду.
Мы все обсудили с Валентино – он ответил, что ему не интересно гоняться за Suzuki. Он стремился вернуться назад в Yamaha.
Обо всем этом я вежливо ответил Сахаре. Наш разговор как-то завязался, он начал рассказывать, что они запускают новую команду в Италии – и спросил, не интересно ли мне самому поучаствовать в этом.
Я сказал, что в целом интересно. И в итоге с 1 апреля 2013-го начал работать с ними».
Росси, проведя два года в Ducati, с того же 2013-го вернулся в Yamaha, за которую выступал до последнего времени.
В Suzuki перенесли начало проекта в MotoGP с 2014 на 2015 год, вскоре добились первой победы, а в минувшем чемпионате гонщик японской марки Хоан Мир завоевал титул в премьер-классе.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси
|Команды
|Team Suzuki MotoGP
|Автор
|Льюис Дункан