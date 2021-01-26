Давиде Бривио, который с этого сезона возглавил команду Alpine в Формуле 1, прежде был заметной фигурой в паддоке MotoGP.

Итальянец руководил гоночной программой Suzuki с 2013 по 2020 год, а еще до этого работал тим-менеджером в Yamaha, где близко сошелся с Валентино Росси (на фото – Доктор, Бривио и Колин Эдвардс на презентации перед сезоном-2006). Когда в 2011-м итальянский гонщик ушел в Ducati, Бривио последовал за ним, взяв на себя часть менеджерских функций Валентино.

В свежем интервью для motogp.com Давиде вспомнил любопытный эпизод: в 2012 году представители Suzuki вышли на него через социальные сети с просьбой помочь договориться с Росси о контракте. В итоге из этой затеи ничего не вышло, а вот сам Бривио оказался в Suzuki.

«Я работал с Валентино, он ушел из Yamaha, и я помогал ему решать личные вопросы, занимался контрактами и тому подобными вещами, – рассказал нынешний глава Alpine F1 – [Руководитель проекта Шиничи] Сахара написал мне в фейсбуке. Это было очень странно, так как я практически не использовал фейсбук. Только был там зарегистрирован, но никак не использовал.

Собственно, я и сейчас не знаю, как там что делать. Но тогда просто увидел сообщения и решил изучить их. Там было сказано, что это Сахара и что ему интересны планы Валентино Росси на будущее.

Он написал, что у них [Suzuki] есть задумка вернуться в MotoGP в 2014-м, потому им интересно знать, готов ли Росси выступать за команду.

Мы все обсудили с Валентино – он ответил, что ему не интересно гоняться за Suzuki. Он стремился вернуться назад в Yamaha.

Обо всем этом я вежливо ответил Сахаре. Наш разговор как-то завязался, он начал рассказывать, что они запускают новую команду в Италии – и спросил, не интересно ли мне самому поучаствовать в этом.

Я сказал, что в целом интересно. И в итоге с 1 апреля 2013-го начал работать с ними».

Росси, проведя два года в Ducati, с того же 2013-го вернулся в Yamaha, за которую выступал до последнего времени.

В Suzuki перенесли начало проекта в MotoGP с 2014 на 2015 год, вскоре добились первой победы, а в минувшем чемпионате гонщик японской марки Хоан Мир завоевал титул в премьер-классе.