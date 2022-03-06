Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По итогам тренировок MotoGP на трассе в Лосаиле лучшее время уик-энда было у Алекса Ринса на Suzuki GSX-RR, однако в субботней квалификационной сессии испанец остался только десятым, а его напарник Хоан Мир показал восьмое время.

Читайте также: Стартовая решетка Гран При Катара

Suzuki традиционно использует на своих мотоциклах рядные 4-цилиндровые моторы, тогда как большинство соперников – Ducati, Honda, Aprilia и KTM – придерживаются концепции V4. Этой зимой команды MotoGP получили возможность дорабатывать моторы после окончания действия коронавирусной заморозки – и в Suzuki, похоже, справились с работой лучше соперников.

Прежде спорость на прямых была слабым местом бело-голубых байков, но в Катаре Ринс разогнался до 355,2 км/ч, став лучшим по этому показателю. Мир показал второй результат.

Представитель Ducati Джек Миллер, когда его попросили высказать мнение по поводу не самой сильной квалификации гонщиков японского производителя, отметил: «Я бы точно не стал говорить, что они позади. Мне очень интересно будет посмотреть, как они покажут себя в гоночных условиях.

Они прибавили – по моим оценкам, 30 л.с. или около того. Иначе не может быть, потому что в прошлом году мы парой Ducati обгоняли Мира уже к середине главной прямой. А в этот раз я видел, как Ринс опередил [гонщика Gresini Ducati Фабио] Ди Джаннантонио перед первым поворотом. Так что они очень здорово прибавили в мощности.

У Suzuki всегда получалось хорошо работать с резиной. Но когда получает лишние 30 л.с., все может поменяться. И на это тоже интересно будет посмотреть.

Еще есть фактор расхода топлива: нельзя сделать так, чтобы мотоцикл поехал быстрее без дополнительного горючего в баке. Так что я очень жду, что они покажут в воскресенье».