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MotoGP / Реакция

«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP

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«Они нарушили все мыслимые правила». Росси раскритиковал MotoGP
Автор:
, журналист (Германия)

По мнению легенды мира мотогонок, промоутеры из Dorna действовали совершенно неправильно в истории с возвращением Марка Маркеса

За неделю до своего 42-го дня рождения Валентино Росси дал большое интервью газете Corriere della Sera. Среди прочих тем итальянец затронул и те события, которые последовали за падением Марка Маркеса в первом Гран При 2020 года. 

Упав в Хересе, Марк сломал плечевую кость. Гонщику сделали операцию, и он попробовал вернуться на байк уже в следующий уик-энд. В итоге испанцу не удалось выступить в гонке из-за сильных болей, а дополнительная нагрузка негативно сказалась на его восстановлении. 

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По мнению Росси, организаторам MotoGP следовало запретить Маркесу участвовать в Гран При, когда его состояние явно было далеким от оптимального.

В этой связи Валентино вспомнил другую историю: в 2013 году Хорхе Лоренсо сломал ключицу по ходу тренировок этапа в Ассене. После этого он отправился в Испанию, сделал операцию – и вернулся на старт гонки, хотя с аварии прошло всего два дня.

Превозмогая боль, Хорхе тогда финишировал пятым, заработав важнейшие очки. Но тот случай подтолкнул боссов MotoGP оградить гонщиков от ненужного риска и не допускать подобных экспериментов.

«После той истории в Ассене в Dorna ввела правила, призванное защитить гонщиков, – отметил Росси. – Но при возвращении Маркеса все они были нарушены, чего не было никогда прежде». 

Валентино добавил, что их отношения с Маркесом остаются сложными – девятикратный чемпион так и не простил своему сопернику события 2015 года. Тогда Доктор сражался за титул со своим партнером по Yamaha Хорхе Лоренсо и – по мнению многих – Марк в этой дуэли встал на сторону своего земляка.

Они с Росси трижды сталкивались по ходу сезона, а на предпоследнем этапе в Малайзии Марк упал после легкого контакта. Валентино признали виновным и оштрафовали, что фактически стоило ему чемпионского звания. 

Говоря о возвращении испанца, Доктор отметил: «Тут нужен дипломатичный ответ. Мне досадно, что он не может выступать. Но когда восстановится, будет столь же силен, как прежде. А вот когда именно это случится – знать не может никто, только он сам.

Но я все равно не простил его за события 2015 года. Такое простить невозможно. И мои чувства остались такими же, как в тот день, хотя прошло уже больше пяти лет».

В 2021 году Росси покинет заводскую команду Yamaha, где провел восемь последних сезонов, и начнет выступления на байке того же производителя за коллектив SRT. 

«Они [Yamaha] объявили своих гонщиков на 2021 год, не дожидаясь конца сезона, – объяснил он. – Я считаю, что это ошибка. Но так уж теперь повелось в MotoGP. Мне кажется, что лучше дождаться завершения гонок». 

Валентино добавил: «Я продолжаю выступления, так как считаю, что могу побеждать. Это вовсе не навязчивая идея. 

Да, выигрывать стало очень сложно, так как уровень участников высок. Но за три последних года у меня было как минимум три реальных возможности. 

Я продолжаю атаковать изо всех сил. Но при этом стремлюсь не допускать ошибок. Я действовал так всегда, даже когда мне было 20. Я никогда не был безрассудным гонщиком».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Валентино Росси , Марк Маркес
Автор Себастьян Францшки

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