Онборд: Хэмилтон ездит на байке Yamaha, а Росси пилотирует Mercedes
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Новые кадры опубликовали на YouTube спонсоры Валентино Росси и Льюиса Хэмилтона из Monster Energy, которые организовали мероприятие с совместными заездами 9 декабря.
В двух коротких роликах показаны кадры пилотажа «Доктора», снятые с камер, расположенных на чемпионском Mercedes W08 2017 года, и шестикратного чемпиона Ф1, который сменил четыре колеса на Yamaha YZR-M1.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Онборд: Хэмилтон ездит на байке Yamaha, а Росси пилотирует Mercedes
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