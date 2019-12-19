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Онборд: Хэмилтон ездит на байке Yamaha, а Росси пилотирует Mercedes

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Онборд: Хэмилтон ездит на байке Yamaha, а Росси пилотирует Mercedes
Автор:
19 дек. 2019 г., 15:40

Новые кадры опубликовали на YouTube спонсоры Валентино Росси и Льюиса Хэмилтона из Monster Energy, которые организовали мероприятие с совместными заездами 9 декабря.

В двух коротких роликах показаны кадры пилотажа «Доктора», снятые с камер, расположенных на чемпионском Mercedes W08 2017 года, и шестикратного чемпиона Ф1, который сменил четыре колеса на Yamaha YZR-M1.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Денис Буденков

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