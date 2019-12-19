Онборд: Хэмилтон ездит на байке Yamaha, а Росси пилотирует Mercedes

В двух коротких роликах показаны кадры пилотажа «Доктора», снятые с камер, расположенных на чемпионском Mercedes W08 2017 года, и шестикратного чемпиона Ф1, который сменил четыре колеса на Yamaha YZR-M1.

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