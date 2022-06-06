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Стартовав на «Каталунье» 12-м, японский гонщик отыграл к первому торможению семь позиций, но в этот момент ошибся, упал – и выбил двух соперников, которые могли по бороться как минимум за место на подиуме.

И если для Франческо Баньяи это просто привело к сходу, то Алекс Ринс попал в больницу с поврежденным запястьем.

«Я просто не понимаю, что он делает, – сказал Ринс репортерам перед тем, как покинуть паддок. – Я посмотрел повтор, он явно зашел слишком далеко. Мы пока не говорили с ним, но это явно вопрос Комиссии по безопасности. Судьи с ним не справляются.

На прошлом этапе у нас уже был опасный эпизод, но они не стали его наказывать. Если вы спросите гонщиков, они назовут Таку одним из самых агрессивных в нашем пелотоне. Мы в MotoGP, и здесь не любят тех, кто так действует».

Такааки Накагами, Team LCR Honda Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Бронзовый призер гонки Жоан Зарко высказался чуть менее радикально: «Мы должны высказаться о случившемся. Если говорить о [прошлой гонке в] Муджелло, то там многие согласились с судьями, которые не стали наказывать Накагами. При этом порой он и впрямь действует на трассе очень агрессивно.

Но в Муджелло он не совершил серьезную ошибку. В этот же раз он полностью утратил все наше уважение и лишился кредита доверия, который мы дали ему после прошлой гонки. Мне жаль его».

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Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP Фото: Suzuki MotoGP

Победитель гонки Фабио Куартараро добавил: «Это был не гоночный эпизод. Нельзя атаковать до такой степени. Я просто не понимаю, как он смог, будучи так далеко позали, выбить еще и Франческо [Баньяю], ведь тот шел вторым. Но он задел шлемом его заднее колесо.

Мне кажется, на первых кругах се должны действовать осторожно. Мы гоняемся на больших байках, которые весят по 160 кг. Если в вас прилетит такой, это может кончиться даже смертью.

Первые повороты для нас опаснее всего, после этого риска уже меньше».

Коллег по пелотону поддержал занявший второе место Хорхе Мартин: «Это был не гоночный инцидент. Им стоило наказать Накагами уже в Муджелло. Он избежал штрафа и, видимо, решил, что теперь может делать что угодно.

Если они не накажут его и теперь, в следующей гонке мы увидим то же самое. Это очень опасно для всех остальных. Он сломал Алексу Ринсу запястье, мог принести много проблем и себе самому после удара головой.

Нам нужна какая-то система, чтобы обеспечить безопасность гонщиков. И если он не получит штраф, из этой затеи ничего не выйдет».

Такааки Накагами дебютировал в премьер-классе MotoGP в 2018 году. С тех пор он однажды стартовал с поула и четырежды поднимался на подиум. В нынешнем сезоне 30-летний японец занимает 16-е место в общем зачете. Велика вероятность, что со следующего года в команде LCR Honda его заменит молодой соотечественник Ай Огури.