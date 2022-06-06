Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP Следующая / Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке
MotoGP / Гран При Каталонии Новость

«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP

Соперники обрушились с жесткой критикой на Такааки Накагами, который стал виновником серьезного происшествия в первом повороте Гран При Каталонии

Льюис Дункан
Автор:
«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Стартовав на «Каталунье» 12-м, японский гонщик отыграл к первому торможению семь позиций, но в этот момент ошибся, упал – и выбил двух соперников, которые могли по бороться как минимум за место на подиуме. 

И если для Франческо Баньяи это просто привело к сходу, то Алекс Ринс попал в больницу с поврежденным запястьем. 

Читайте также:

«Я просто не понимаю, что он делает, – сказал Ринс репортерам перед тем, как покинуть паддок. – Я посмотрел повтор, он явно зашел слишком далеко. Мы пока не говорили с ним, но это явно вопрос Комиссии по безопасности. Судьи с ним не справляются. 

На прошлом этапе у нас уже был опасный эпизод, но они не стали его наказывать. Если вы спросите гонщиков, они назовут Таку одним из самых агрессивных в нашем пелотоне. Мы в MotoGP, и здесь не любят тех, кто так действует».

Такааки Накагами, Team LCR Honda

Такааки Накагами, Team LCR Honda

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Бронзовый призер гонки Жоан Зарко высказался чуть менее радикально: «Мы должны высказаться о случившемся. Если говорить о [прошлой гонке в] Муджелло, то там многие согласились с судьями, которые не стали наказывать Накагами. При этом порой он и впрямь действует на трассе очень агрессивно.

Но в Муджелло он не совершил серьезную ошибку. В этот же раз он полностью утратил все наше уважение и лишился кредита доверия, который мы дали ему после прошлой гонки. Мне жаль его».

Читайте также:
Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Алекс Ринс, Team Suzuki MotoGP

Фото: Suzuki MotoGP

Победитель гонки Фабио Куартараро добавил: «Это был не гоночный эпизод. Нельзя атаковать до такой степени. Я просто не понимаю, как он смог, будучи так далеко позали, выбить еще и Франческо [Баньяю], ведь тот шел вторым. Но он задел шлемом его заднее колесо. 

Мне кажется, на первых кругах се должны действовать осторожно. Мы гоняемся на больших байках, которые весят по 160 кг. Если в вас прилетит такой, это может кончиться даже смертью. 

Первые повороты для нас опаснее всего, после этого риска уже меньше».

Коллег по пелотону поддержал занявший второе место Хорхе Мартин: «Это был не гоночный инцидент. Им стоило наказать Накагами уже в Муджелло. Он избежал штрафа и, видимо, решил, что теперь может делать что угодно. 

Если они не накажут его и теперь, в следующей гонке мы увидим то же самое. Это очень опасно для всех остальных. Он сломал Алексу Ринсу запястье, мог принести много проблем и себе самому после удара головой.

Нам нужна какая-то система, чтобы обеспечить безопасность гонщиков. И если он не получит штраф, из этой затеи ничего не выйдет». 

Такааки Накагами дебютировал в премьер-классе MotoGP в 2018 году. С тех пор он однажды стартовал с поула и четырежды поднимался на подиум. В нынешнем сезоне 30-летний японец занимает 16-е место в общем зачете. Велика вероятность, что со следующего года в команде LCR Honda его заменит молодой соотечественник Ай Огури. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP
Предыдущая новость

Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP
Следующая новость

Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке

Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке
Загрузить комментарии
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
«Просто забыл». Эспаргаро объяснил нелепую ошибку с финишем Гран При Каталонии
MotoGP

«Просто забыл». Эспаргаро объяснил нелепую ошибку с финишем

Маркеса успешно прооперировали Гран При Каталонии
MotoGP

Маркеса успешно прооперировали

Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP
MotoGP

Куартараро на два года продлил контракт с Yamaha в MotoGP

Жоан Зарко Больше от
Жоан Зарко
Pramac Racing показала байк 2022 года
MotoGP

Pramac Racing показала байк 2022 года

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда
MotoGP

Кто чаще всех падал в MotoGP? Маркес и его команда

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились Гран При Каталонии
MotoGP

Можно ли выступать в MotoGP топлес? Мнения разделились

Самое важное:

Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке
MotoGP MotoGP

Гонщику MotoGP Мартину сделали операцию на руке

«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP
MotoGP MotoGP

«Он потерял все наше уважение». Авария в Барселоне разозлила MotoGP

Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP
MotoGP MotoGP

Кадр дня: авария в первом повороте гонки MotoGP

«Просто забыл». Эспаргаро объяснил нелепую ошибку с финишем
MotoGP MotoGP

«Просто забыл». Эспаргаро объяснил нелепую ошибку с финишем

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.