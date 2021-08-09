«Он десять лет так ездит, а судьи молчат». В MotoGP поругались гонщики
Алеш Эспаргаро и Марк Маркес остались очень недовольны друг другом после того, как дважды столкнулись на старте в Шпильберге. Досталось и судьям
На Гран При Штирии старт пришлось давать дважды: первая попытка начать гонку не удалась из-за аварии и большого пожара.
Читайте также:
При этом оба раза в первом повороте столкнулись Марк Маркес и Алеш Эспаргаро. Особенно сильным был первый удар: лидер Honda явно неверно выбрал скорость и налетел на мотоцикл соперника, выбив того с трассу.
Эспаргаро, которому не удалось финишировать из-за неполадок в моторе, остался очень недоволен действиями соперника.
«Самого Маркеса я не виню, – сказал он. – В этом нет смысла, Марк это Марк. Уже десять лет он обгоняет так в каждой гонке.
Кого я хочу обвинить – это судей. Не знаю, может, вместо гонки они смотрели Олимпиаду. Маркес решил действовать так же, как в гонке. Что ж, каждый может делать то, что хочет – но судьи-то должны раздавать наказания.
В том повороте вообще не было свободного места. Он дважды врезался в меня, первый удар был особенно сильным. Он пришелся на мою руку, мне пришлось выехать с трассы. Хорошо еще, что не случилась большая авария – там был [Алекс] Ринс, мы едва разъехались.
Во второй раз все было почти так же. Не знаю, решится ли дирекция гонки на какие-то действия. За такое, вообще говоря, надо наказывать.
Именно для этого и написаны правила. Но знаете, что злит меня больше всего? Когда кто-то из нас устраивает аварию – его наказывают. А когда другой – нет. Если бы я не увернулся от Ринса, все могло бы оказаться очень серьезно.
Но никто не упал – и они решили обойтись без наказаний. А зачем нам нужны такие судьи? Такие не нужны».
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
«Он жалуется на любой контакт»
Motorsport.com попросил Маркеса прокомментировать эти слова.
«Мы все знаем Алекса, – сказал тот. – Если бы я жаловался на каждый контакт с соперником по ходу гонок, у меня бы вообще не осталось свободного времени. В Голландии он задел меня в последней "эске", я чуть не упал – но я не жалуюсь.
В этой гонке у нас был серьезный контакт с [Хоаном] Миром, он пытался обогнать меня и очень здорово задел. Я не жаловался.
Это гонки. Знаете, я всегда пытаюсь говорить откровенно. Если на первом старте кто-то и ошибся, то я – он заехал слишком широко, я увидел пространство и заехал туда. В том месте можно много отыграть.
Так что я заехал, но не ожидал, что удар окажется столь сильным.
Но на втором старте ошибся он. Я стартовал лучше его, занял очень хорошую позицию, на торможении мы были параллельно.
Он отпустил тормоз и начал вход в поворот, но внутри уже был [Фабио] Куартараро, и у нас произошел контакт. Так что в первый раз ошибся я, а во второй – он».
Маркес откатился назад после второго старта, но к финишу пробился на восьмое место.