На Гран При Штирии старт пришлось давать дважды: первая попытка начать гонку не удалась из-за аварии и большого пожара.

При этом оба раза в первом повороте столкнулись Марк Маркес и Алеш Эспаргаро. Особенно сильным был первый удар: лидер Honda явно неверно выбрал скорость и налетел на мотоцикл соперника, выбив того с трассу.

Эспаргаро, которому не удалось финишировать из-за неполадок в моторе, остался очень недоволен действиями соперника.

«Самого Маркеса я не виню, – сказал он. – В этом нет смысла, Марк это Марк. Уже десять лет он обгоняет так в каждой гонке.

Кого я хочу обвинить – это судей. Не знаю, может, вместо гонки они смотрели Олимпиаду. Маркес решил действовать так же, как в гонке. Что ж, каждый может делать то, что хочет – но судьи-то должны раздавать наказания.

В том повороте вообще не было свободного места. Он дважды врезался в меня, первый удар был особенно сильным. Он пришелся на мою руку, мне пришлось выехать с трассы. Хорошо еще, что не случилась большая авария – там был [Алекс] Ринс, мы едва разъехались.

Во второй раз все было почти так же. Не знаю, решится ли дирекция гонки на какие-то действия. За такое, вообще говоря, надо наказывать.

Именно для этого и написаны правила. Но знаете, что злит меня больше всего? Когда кто-то из нас устраивает аварию – его наказывают. А когда другой – нет. Если бы я не увернулся от Ринса, все могло бы оказаться очень серьезно.

Но никто не упал – и они решили обойтись без наказаний. А зачем нам нужны такие судьи? Такие не нужны».

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

«Он жалуется на любой контакт»

Motorsport.com попросил Маркеса прокомментировать эти слова.

«Мы все знаем Алекса, – сказал тот. – Если бы я жаловался на каждый контакт с соперником по ходу гонок, у меня бы вообще не осталось свободного времени. В Голландии он задел меня в последней "эске", я чуть не упал – но я не жалуюсь.

В этой гонке у нас был серьезный контакт с [Хоаном] Миром, он пытался обогнать меня и очень здорово задел. Я не жаловался.

Это гонки. Знаете, я всегда пытаюсь говорить откровенно. Если на первом старте кто-то и ошибся, то я – он заехал слишком широко, я увидел пространство и заехал туда. В том месте можно много отыграть.

Так что я заехал, но не ожидал, что удар окажется столь сильным.

Но на втором старте ошибся он. Я стартовал лучше его, занял очень хорошую позицию, на торможении мы были параллельно.

Он отпустил тормоз и начал вход в поворот, но внутри уже был [Фабио] Куартараро, и у нас произошел контакт. Так что в первый раз ошибся я, а во второй – он».

Маркес откатился назад после второго старта, но к финишу пробился на восьмое место.

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