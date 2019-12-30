«Он бросит вызов Маркесу». Рейни предсказал успех Куартараро

Фабио Куартараро стал звездой MotoGP в 2019 году. Он завершил сезон вторым среди гонщиков Yamaha, уступив лишь Маверику Виньялесу, зато оставив позади живую легенду Валентино Росси. С шестью поулами и семью подиумами 20-летний француз восхитил многих, включая гонщиков прошлых лет.

«Я мало что знал о Фабио до того, как он сел на этот мотоцикл, – рассказал Motorsport.com Уэйн Рейни, выигравший 24 Гран При и завоевавший три титула в начале 90-х. – У него очень агрессивный подход к вождению, но он действует очень точно. Его отличает этот новый стиль, когда гонщики проходят повороты на очень высоких скоростях и наклоняются, расположившись далеко от байка. А еще наилучшим образом используют электронику.

Что интересно в Фабио, так это то, что он еще не выиграл ни одной гонки. Как только вы побеждаете, то начинаете испытывать новое давление. Пока что ему было довольно весело. Он поднялся на подиум и вел себя в паддоке довольно спокойно. Но как только ты побеждаешь, то сразу чувствуешь давление, если потом финишируешь вторым или третьим».

В гонках прошедшего сезона шестикратный чемпион мира Марк Маркес несколько раз серьезно рисковал, чтобы отложить дебютную победу Куартараро. «Маркес достаточно умен, чтобы понимать, что таким способом одолеть Фабио будет проще всего, – уверен Рейни. – Маркес знает, что Фабио становится сильнее. Фабио не будет легким противником в предстоящем сезоне.

Он бросит вызов Маркесу, которому теперь придется отвлекаться на своего брата. Это может сыграть на руку Фабио. Он должен выигрывать и бороться».