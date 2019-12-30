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MotoGP / Новость

«Он бросит вызов Маркесу». Рейни предсказал успех Куартараро

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«Он бросит вызов Маркесу». Рейни предсказал успех Куартараро
Автор:
30 дек. 2019 г., 12:46

Трехкратный чемпион мира по мотогонкам Уэйн Рейни считает, что молодого француза ждет большое будущее в премьер-классе MotoGP.

Фабио Куартараро стал звездой MotoGP в 2019 году. Он завершил сезон вторым среди гонщиков Yamaha, уступив лишь Маверику Виньялесу, зато оставив позади живую легенду Валентино Росси. С шестью поулами и семью подиумами 20-летний француз восхитил многих, включая гонщиков прошлых лет.

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«Я мало что знал о Фабио до того, как он сел на этот мотоцикл, – рассказал Motorsport.com Уэйн Рейни, выигравший 24 Гран При и завоевавший три титула в начале 90-х. – У него очень агрессивный подход к вождению, но он действует очень точно. Его отличает этот новый стиль, когда гонщики проходят повороты на очень высоких скоростях и наклоняются, расположившись далеко от байка. А еще наилучшим образом используют электронику.

Что интересно в Фабио, так это то, что он еще не выиграл ни одной гонки. Как только вы побеждаете, то начинаете испытывать новое давление. Пока что ему было довольно весело. Он поднялся на подиум и вел себя в паддоке довольно спокойно. Но как только ты побеждаешь, то сразу чувствуешь давление, если потом финишируешь вторым или третьим».

В гонках прошедшего сезона шестикратный чемпион мира Марк Маркес несколько раз серьезно рисковал, чтобы отложить дебютную победу Куартараро. «Маркес достаточно умен, чтобы понимать, что таким способом одолеть Фабио будет проще всего, – уверен Рейни. – Маркес знает, что Фабио становится сильнее. Фабио не будет легким противником в предстоящем сезоне.

Он бросит вызов Маркесу, которому теперь придется отвлекаться на своего брата. Это может сыграть на руку Фабио. Он должен выигрывать и бороться».

Как и в уходящем году, все гонки будущего сезона будут показаны на видеоплатформе «Моторспорт ТВ». В новом сезоне российские зрители смогут в прямом эфире увидеть квалификации и гонки во всех классах.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Уэйн Рейни , Фабио Куартараро
Автор Денис Буденков

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5 мар. - 8 мар.

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