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MotoGP / Новость

Оливейру разочаровало решение KTM взять Биндера

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Оливейру разочаровало решение KTM взять Биндера
Автор:
, Редактор новостей
24 окт. 2019 г., 10:37

Мигель Оливейра остался сильно недоволен, что KTM решила позвать в заводскую команду не его, а гонщика Moto2 Брэда Биндера, у которого нет никакого опыта в премьер-классе.

Сильный дебютный сезон на KTM RC16 в составе сателлита Tech 3 сделал Мигеля Оливейру очевидным кандидатом на замену ушедшего Жоана Зарко в заводской команде KTM. Однако из-за ухода Хафиза Сьяхрина в Moto2 Tech 3 нацелилась сохранить Оливейру. И им это удалось – в заводскую KTM минуя младшую команду попадет гонщик Moto2 Брэд Биндер.

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Оливейра не смог скрыть своего разочарования после решения KTM. По словам вице-чемпиона Moto2, принять отказ от заводчан было бы намного легче, если бы KTM остановила выбор на 36-летнем тест-пилоте Мике Каллио, который заменяет Зарко в конце нынешнего сезона.

«Я говорил, если это будет Мика, то я отнесусь к этому совершенно нормально, потому что мы построили хорошие отношения с командой [Tech 3], и не будет смысла что-то менять. Но они выбрали новичка, моего ровесника, поэтому у меня такое чувство, что я недостоин быть в той команде. Но это их решение, я его уважаю. Оно ничего не меняет, я буду стараться работать по-максимуму», – сказал Оливейра.

Отвечая на вопрос, как это решение может повлиять на долгосрочные отношения с давними работодателями из KTM, португалец ответил: «Если взглянуть на ситуацию в целом, они видят в решении смысл. Что касается меня, не знаю. У меня обязательства перед Tech 3, ничего не меняется. Понятия не имею, что случится в будущем».

Сделка между KTM и Tech 3 предполагает паритет с точки зрения техники, но Оливейра признался, что у него были сомнения в реальности подобных планов в 2020 году: «У нас должен был появиться заводской байк в этом году, но это случилось лишь недавно. Поэтому как можно судить о том, что будет в следующем?»

Он добавил: «Дело в том, что когда вам предлагают место в заводской команде, на кону стоит много других вещей. Во-первых, вам гарантирован заводской байк. Во-вторых, вы сильнее вовлечены в работу по созданию деталей и можете пробовать много разных вещей.

У меня один год опыта в MotoGP, и если бы я оказался там, в этом было бы больше смысла. Но они в этом смысла не видят, и мы с их решением не согласны. Но опять же, я уважаю его. Я ничего не могу поделать».

Оливейра узнал о назначении Биндера в пятницу на прошлом этапе в Японии.

«Майк [Лейтнер, менеджер команды KTM] поговорил со мной, и я объяснил, что чувствую по этому поводу. Но это не имело никакого значения, поскольку они явно уже знали об окончательном решении и просто интересовались моим мнением, тратя мое время», – добавил Оливейра.

Все гонки этого сезона MotoGP можно смотреть на канале Моторспорт.ТВ.

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Брэд Биндер , Мигель Оливейра
Команды Tech 3 , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Валентин Хорунжий

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