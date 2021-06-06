Оливейра выиграл у Куартараро дуэль за победу в Барселоне

Фабио Куартараро стартовал на седьмом этапе сезона с поула, но первый круг закончил только третьим, а вскоре и вовсе откатился на пятое место. Лидерство же, опередив Джека Миллера из Ducati, быстро захватил Мигель Оливейра.

Пока Куартараро прорывался вперед, португальцу удалось создать отрыв в три с лишним секунды. Но уже к середине дистанции два гонщика оказались рядом – а вскоре Фабио удалась красивая атака.

Однако уже через два круга Оливейра смог восстановить статус-кво на стартовой прямой, вновь возглавив гонку.

Несмотря на все усилия гонщика Yamaha, ему так и не удалось переломить ход борьбы в свою пользу. Более того, в концовке серьезную борьбу Куартараро смог навязать Жоан Зарко из Pramac Ducati. Два француза едва не столкнулись в конце длинной прямой – и Фабио оказался только третьим. Вдобавок, у него расстегнулся комбинезон, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление.

Оливейра довел гонку до победы. Для Мигеля, который в пяти первых гонках нынешнего сезона заработал всего девять очков, победа в Барселоне стала третьей в карьере – и вторым подряд хорошим результатом после недавнего второго места в Муджелло.

Зарко стал вторым, а Куартараро пересек линию финиша третьим – но получил штраф в три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с нее в первом повороте в эпизоде сражения с Зарко.

В итоге нижняя ступень подиума досталась почти незаметному в этой гонке Миллеру. Хоан Мир стал сильнейшим испанцем в домашней гонке, опередив Маверика Виньялеса.

Для Марка Маркеса, Валентино Росси и обоих братьев Эспаргаро гонка закончилась падениями – впрочем. каждый из них занимал на тот момент место во второй десятке.

Сильнейшим представителем Honda в итоге стал Алекс Маркес на 11-й позиции.

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Обновление: вечером после гонки судьи добавили к результату Куартараро еще 3 штрафных секунды за езду с расстегнутым комбинезоном. Из-за этого в итоговом протоколе француз переместился на 6-ю позицию.

Результаты Гран При Каталонии MotoGP