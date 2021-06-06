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MotoGP / Гран При Каталонии Отчет о гонке

Оливейра выиграл у Куартараро дуэль за победу в Барселоне

Автор:
, Ответственный редактор

Сражение гонщиков Yamaha и Tech 3 KTM стало украшением Гран При Каталонии – и завершилось не в пользу лидера сезона MotoGP

Оливейра выиграл у Куартараро дуэль за победу в Барселоне

Фабио Куартараро стартовал на седьмом этапе сезона с поула, но первый круг закончил только третьим, а вскоре и вовсе откатился на пятое место. Лидерство же, опередив Джека Миллера из Ducati, быстро захватил Мигель Оливейра. 

Пока Куартараро прорывался вперед, португальцу удалось создать отрыв в три с лишним секунды. Но уже к середине дистанции два гонщика оказались рядом – а вскоре Фабио удалась красивая атака. 

 

Однако уже через два круга Оливейра смог восстановить статус-кво на стартовой прямой, вновь возглавив гонку. 

 

Несмотря на все усилия гонщика Yamaha, ему так и не удалось переломить ход борьбы в свою пользу. Более того, в концовке серьезную борьбу Куартараро смог навязать Жоан Зарко из Pramac Ducati. Два француза едва не столкнулись в конце длинной прямой – и Фабио оказался только третьим. Вдобавок, у него расстегнулся комбинезон, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление.

 

Оливейра довел гонку до победы. Для Мигеля, который в пяти первых гонках нынешнего сезона заработал всего девять очков, победа в Барселоне стала третьей в карьере – и вторым подряд хорошим результатом после недавнего второго места в Муджелло.

Зарко стал вторым, а Куартараро пересек линию финиша третьим – но получил штраф в три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с нее в первом повороте в эпизоде сражения с Зарко. 

 

В итоге нижняя ступень подиума досталась почти незаметному в этой гонке Миллеру. Хоан Мир стал сильнейшим испанцем в домашней гонке, опередив Маверика Виньялеса. 

Для Марка Маркеса, Валентино Росси и обоих братьев Эспаргаро гонка закончилась падениями – впрочем. каждый из них занимал на тот момент место во второй десятке.

Сильнейшим представителем Honda в итоге стал Алекс Маркес на 11-й позиции. 

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Обновление: вечером после гонки судьи добавили к результату Куартараро еще 3 штрафных секунды за езду с расстегнутым комбинезоном. Из-за этого в итоговом протоколе француз переместился на 6-ю позицию.

Результаты Гран При Каталонии MotoGP

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Portugal Мигель Оливейра KTM 40'21.749  
2 France Жоан Зарко Ducati 40'21.924 0.175
3 Australia Джек Миллер Ducati 40'23.739 1.990
4 France Фабио Куартараро Yamaha 40'26.564 4.815
5 Spain Хоан Мир Suzuki 40'27.074 5.325
6 Spain Маверик Виньялес Yamaha 40'28.030 6.281
7 Italy Франческо Баньяя Ducati 40'29.924 8.175
8 South Africa Брэд Биндер KTM 40'30.127 8.378
9 Italy Франко Морбиделли Yamaha 40'37.401 15.652
10 Italy Энеа Бастьянини Ducati 40'41.046 19.297
11 Spain Алекс Маркес Honda 40'43.399 21.650
12 Italy Лука Марини Ducati 40'44.282 22.533
13 Japan Такааки Накагами Honda 40'49.582 27.833
14 Spain Хорхе Мартин Ducati 40'50.824 29.075
15 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 41'02.040 40.291
  Spain Икер Лекуона KTM 27'01.887 8 Laps
  Italy Валентино Росси Yamaha 25'24.511 9 Laps
  Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 16'52.680 14 Laps
  Spain Марк Маркес Honda 11'51.134 17 Laps
  Italy Данило Петруччи KTM 8'33.342 19 Laps
  Spain Пол Эспаргаро Honda 6'49.922 20 Laps
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Каталонии
Автор Александр Кабановский

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