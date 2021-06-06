Оливейра выиграл у Куартараро дуэль за победу в Барселоне
Сражение гонщиков Yamaha и Tech 3 KTM стало украшением Гран При Каталонии – и завершилось не в пользу лидера сезона MotoGP
Фабио Куартараро стартовал на седьмом этапе сезона с поула, но первый круг закончил только третьим, а вскоре и вовсе откатился на пятое место. Лидерство же, опередив Джека Миллера из Ducati, быстро захватил Мигель Оливейра.
Пока Куартараро прорывался вперед, португальцу удалось создать отрыв в три с лишним секунды. Но уже к середине дистанции два гонщика оказались рядом – а вскоре Фабио удалась красивая атака.
Однако уже через два круга Оливейра смог восстановить статус-кво на стартовой прямой, вновь возглавив гонку.
Несмотря на все усилия гонщика Yamaha, ему так и не удалось переломить ход борьбы в свою пользу. Более того, в концовке серьезную борьбу Куартараро смог навязать Жоан Зарко из Pramac Ducati. Два француза едва не столкнулись в конце длинной прямой – и Фабио оказался только третьим. Вдобавок, у него расстегнулся комбинезон, создавая дополнительное аэродинамическое сопротивление.
Оливейра довел гонку до победы. Для Мигеля, который в пяти первых гонках нынешнего сезона заработал всего девять очков, победа в Барселоне стала третьей в карьере – и вторым подряд хорошим результатом после недавнего второго места в Муджелло.
Зарко стал вторым, а Куартараро пересек линию финиша третьим – но получил штраф в три секунды за неверное возвращение на трассу после выезда с нее в первом повороте в эпизоде сражения с Зарко.
В итоге нижняя ступень подиума досталась почти незаметному в этой гонке Миллеру. Хоан Мир стал сильнейшим испанцем в домашней гонке, опередив Маверика Виньялеса.
Для Марка Маркеса, Валентино Росси и обоих братьев Эспаргаро гонка закончилась падениями – впрочем. каждый из них занимал на тот момент место во второй десятке.
Сильнейшим представителем Honda в итоге стал Алекс Маркес на 11-й позиции.
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Обновление: вечером после гонки судьи добавили к результату Куартараро еще 3 штрафных секунды за езду с расстегнутым комбинезоном. Из-за этого в итоговом протоколе француз переместился на 6-ю позицию.
Результаты Гран При Каталонии MotoGP
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Мигель Оливейра
|KTM
|40'21.749
|2
|Жоан Зарко
|Ducati
|40'21.924
|0.175
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|40'23.739
|1.990
|4
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|40'26.564
|4.815
|5
|Хоан Мир
|Suzuki
|40'27.074
|5.325
|6
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|40'28.030
|6.281
|7
|Франческо Баньяя
|Ducati
|40'29.924
|8.175
|8
|Брэд Биндер
|KTM
|40'30.127
|8.378
|9
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|40'37.401
|15.652
|10
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|40'41.046
|19.297
|11
|Алекс Маркес
|Honda
|40'43.399
|21.650
|12
|Лука Марини
|Ducati
|40'44.282
|22.533
|13
|Такааки Накагами
|Honda
|40'49.582
|27.833
|14
|Хорхе Мартин
|Ducati
|40'50.824
|29.075
|15
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|41'02.040
|40.291
|Икер Лекуона
|KTM
|27'01.887
|8 Laps
|Валентино Росси
|Yamaha
|25'24.511
|9 Laps
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|16'52.680
|14 Laps
|Марк Маркес
|Honda
|11'51.134
|17 Laps
|Данило Петруччи
|KTM
|8'33.342
|19 Laps
|Пол Эспаргаро
|Honda
|6'49.922
|20 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Каталонии
|Автор
|Александр Кабановский