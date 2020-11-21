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MotoGP / Гран При Португалии / Отчет о квалификации

Оливейра выиграл квалификацию MotoGP в Портимане. Новый чемпион мира занял только 20-е место

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Оливейра выиграл квалификацию MotoGP в Портимане. Новый чемпион мира занял только 20-е место

Пилот команды Tech3 стал первым португальцем, который начнет с поула гонку топового класса чемпионата мира

Мигель Оливейра, выступающий на мотоцикле КТМ команды Tech3, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Португалии, который проходит в эти выходные на трассе в Портимане.

Субботний успех стал для гонщика первым в карьере – и сделал Оливейру первым португальцем, который начнет с поул-позиции гонку топового класса чемпионата мира.

Победный круг португалец проехал за считанные минуты до конца сессии – до этого лучший результат долго принадлежал Франко Морбиделли из Petronas Yamaha. Возможно, на исход борьбы за поул повлияла разница в выборе резины. Оливейра на протяжении всей квалификации использовал жесткую шины спереди и мягкую покрышку сзади – в то время как переднее колесо на мотоцикле Морбиделли, как и в случае с большинством других пилотов, было обуто в резину средней жесткости.

Алекс Ринс на Suzuki использовал две мягких шины – однако это не позволило испанцу подняться выше 10-го места. Еще хуже выступил напарник Ринса, Хоан Мир, который неделю назад обеспечил себе чемпионский титул. Испанец не просто не смог попасть во второй сегмент квалификации ни по результатам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте – но и оказался одним из аутсайдеров субботы. Гонщик Suzuki смог опередить лишь двух своих соперников и в воскресенье начнет гонку с 20-й позиции.

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Прямую трансляцию последней в этом сезоне гонки MotoGP проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Трансляция начнется в 16:25 по московскому времени.

Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Portugal Мигель Оливейра KTM    
2 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.044 0.044
3 Australia Джек Миллер Ducati 0.146 0.102
4 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 0.264 0.118
5 France Фабио Куартараро Yamaha 0.307 0.043
6 Germany Штефан Брадль Honda 0.312 0.005
7 France Жоан Зарко Ducati 0.346 0.034
8 Spain Маверик Виньялес Yamaha 0.368 0.022
9 Spain Пол Эспаргаро KTM 0.392 0.024
10 Spain Алекс Ринс Suzuki 0.575 0.183
11 Japan Такааки Накагами Honda 0.639 0.064
12 Italy Андреа Довициозо Ducati 0.695 0.056
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda    
2 Italy Франко Морбиделли Yamaha 0.026 0.026
3 South Africa Брэд Биндер KTM 0.140 0.114
4 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 0.512 0.372
5 Italy Франческо Баньяя Ducati 0.769 0.257
6 Spain Алекс Маркес Honda 0.799 0.030
7 Italy Валентино Росси Yamaha 0.808 0.009
8 Italy Данило Петруччи Ducati 0.841 0.033
9 Italy Лоренцо Савадори Aprilia 0.924 0.083
10 Spain Хоан Мир Suzuki 1.040 0.116
11 Spain Эстеве Рабат Ducati 1.177 0.137
12 Finland Мика Каллио KTM 2.503 1.326
Полные результаты
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Серия MotoGP
Этап Гран При Португалии

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