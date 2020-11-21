Оливейра выиграл квалификацию MotoGP в Портимане. Новый чемпион мира занял только 20-е место
Пилот команды Tech3 стал первым португальцем, который начнет с поула гонку топового класса чемпионата мира
Мигель Оливейра, выступающий на мотоцикле КТМ команды Tech3, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Португалии, который проходит в эти выходные на трассе в Портимане.
Субботний успех стал для гонщика первым в карьере – и сделал Оливейру первым португальцем, который начнет с поул-позиции гонку топового класса чемпионата мира.
Победный круг португалец проехал за считанные минуты до конца сессии – до этого лучший результат долго принадлежал Франко Морбиделли из Petronas Yamaha. Возможно, на исход борьбы за поул повлияла разница в выборе резины. Оливейра на протяжении всей квалификации использовал жесткую шины спереди и мягкую покрышку сзади – в то время как переднее колесо на мотоцикле Морбиделли, как и в случае с большинством других пилотов, было обуто в резину средней жесткости.
Алекс Ринс на Suzuki использовал две мягких шины – однако это не позволило испанцу подняться выше 10-го места. Еще хуже выступил напарник Ринса, Хоан Мир, который неделю назад обеспечил себе чемпионский титул. Испанец не просто не смог попасть во второй сегмент квалификации ни по результатам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте – но и оказался одним из аутсайдеров субботы. Гонщик Suzuki смог опередить лишь двух своих соперников и в воскресенье начнет гонку с 20-й позиции.
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Прямую трансляцию последней в этом сезоне гонки MotoGP проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Трансляция начнется в 16:25 по московскому времени.
Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Мигель Оливейра
|KTM
|2
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.044
|0.044
|3
|Джек Миллер
|Ducati
|0.146
|0.102
|4
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|0.264
|0.118
|5
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|0.307
|0.043
|6
|Штефан Брадль
|Honda
|0.312
|0.005
|7
|Жоан Зарко
|Ducati
|0.346
|0.034
|8
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|0.368
|0.022
|9
|Пол Эспаргаро
|KTM
|0.392
|0.024
|10
|Алекс Ринс
|Suzuki
|0.575
|0.183
|11
|Такааки Накагами
|Honda
|0.639
|0.064
|12
|Андреа Довициозо
|Ducati
|0.695
|0.056
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|2
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|0.026
|0.026
|3
|Брэд Биндер
|KTM
|0.140
|0.114
|4
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|0.512
|0.372
|5
|Франческо Баньяя
|Ducati
|0.769
|0.257
|6
|Алекс Маркес
|Honda
|0.799
|0.030
|7
|Валентино Росси
|Yamaha
|0.808
|0.009
|8
|Данило Петруччи
|Ducati
|0.841
|0.033
|9
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|0.924
|0.083
|10
|Хоан Мир
|Suzuki
|1.040
|0.116
|11
|Эстеве Рабат
|Ducati
|1.177
|0.137
|12
|Мика Каллио
|KTM
|2.503
|1.326
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Португалии