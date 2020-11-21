Мигель Оливейра, выступающий на мотоцикле КТМ команды Tech3, выиграл квалификацию мотоциклетного Гран При Португалии, который проходит в эти выходные на трассе в Портимане.

Субботний успех стал для гонщика первым в карьере – и сделал Оливейру первым португальцем, который начнет с поул-позиции гонку топового класса чемпионата мира.

Победный круг португалец проехал за считанные минуты до конца сессии – до этого лучший результат долго принадлежал Франко Морбиделли из Petronas Yamaha. Возможно, на исход борьбы за поул повлияла разница в выборе резины. Оливейра на протяжении всей квалификации использовал жесткую шины спереди и мягкую покрышку сзади – в то время как переднее колесо на мотоцикле Морбиделли, как и в случае с большинством других пилотов, было обуто в резину средней жесткости.

Алекс Ринс на Suzuki использовал две мягких шины – однако это не позволило испанцу подняться выше 10-го места. Еще хуже выступил напарник Ринса, Хоан Мир, который неделю назад обеспечил себе чемпионский титул. Испанец не просто не смог попасть во второй сегмент квалификации ни по результатам тренировок, ни с помощью быстрого круга в первом сегменте – но и оказался одним из аутсайдеров субботы. Гонщик Suzuki смог опередить лишь двух своих соперников и в воскресенье начнет гонку с 20-й позиции.

Прямую трансляцию последней в этом сезоне гонки MotoGP проведет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Трансляция начнется в 16:25 по московскому времени.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации