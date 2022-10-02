Оливейра выиграл дождевую гонку MotoGP в Таиланде

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Мигель Оливейра стал победителем Гран При Таиланда чемпионата MotoGP. На мокрой трассе он не оставил шансов соперникам, финишировав впереди Джека Миллера и Франческо Баньяи.

Старт гонки был отложен на час с небольшим из-за сильного дождя. Несмотря на то, что трасса оставалась мокрой, на первом круге обошлось без происшествий, если не считать череды ошибок Куартараро, которые отбросили его на 17-е место.

Марко Беццекки стартовал с пула и удержал лидерство, но только за счет того, что срезал в одном из поворотов на первом круге. Спустя несколько кругов судьи потребовали его вернуть одну позицию, что вывело в лидеры Джека Миллера.

На подсыхающей трассе гонщики начали постепенно увеличивать скорость, за что вскоре пришлось поплатиться Луке Марини, который вылетел в гравий.

Увереннее всех в таких условиях чувствовал себя гонщик KTM Мигель Оливейра, который последовательно обошел Баньяю и Беццекки и вышел на второе место. За 17 кругов до финиша он догнал лидировавшего Миллера и начал предпринимать атаки. Однако на то, чтобы обойти Миллера ему понадобилось шесть кругов.

Миллер пытался контратаковать, но Оливейре хватило круга, чтобы создать для себя безопасный отрыв. На последнем круге Миллер вновь смог приблизиться к лидеру, но на атаку не решился.

Другим героем дня стал Жоан Зарко, который во второй половине гонки был быстрее всех на трассе. Француз прорвался на четвертое место и на последних кругах атаковал Баньяю, который с трудом удержал свое место на подиуме.

Куартараро всю гонку испытывал очевидные проблемы, в какой-то момент провалился на 19-е место и смог финишировать только семнадцатым, не заработав ни одного очка. До конца сезона остается еще три гонки, но теперь преимущество Эль Диабло над Баньяей сократилось всего до двух очков.

Алеш Эспаргаро финишировал 11-м, но все равно смог сократить свое отставание в личном зачете от Куартараро до 20 очков.

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Результаты Гран При Таиланда