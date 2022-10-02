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MotoGP / Гран При Таиланда Отчет о гонке

Оливейра выиграл дождевую гонку MotoGP в Таиланде

Франческо Баньяя стал третьим и сократил отставание в борьбе за титул до двух очков

Оливейра выиграл дождевую гонку MotoGP в Таиланде
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Мигель Оливейра стал победителем Гран При Таиланда чемпионата MotoGP. На мокрой трассе он не оставил шансов соперникам, финишировав впереди Джека Миллера и Франческо Баньяи.

Старт гонки был отложен на час с небольшим из-за сильного дождя. Несмотря на то, что трасса оставалась мокрой, на первом круге обошлось без происшествий, если не считать череды ошибок Куартараро, которые отбросили его на 17-е место.

Марко Беццекки стартовал с пула и удержал лидерство, но только за счет того, что срезал в одном из поворотов на первом круге. Спустя несколько кругов судьи потребовали его вернуть одну позицию, что вывело в лидеры Джека Миллера.

На подсыхающей трассе гонщики начали постепенно увеличивать скорость, за что вскоре пришлось поплатиться Луке Марини, который вылетел в гравий.

Увереннее всех в таких условиях чувствовал себя гонщик KTM Мигель Оливейра, который последовательно обошел Баньяю и Беццекки и вышел на второе место. За 17 кругов до финиша он догнал лидировавшего Миллера и начал предпринимать атаки. Однако на то, чтобы обойти Миллера ему понадобилось шесть кругов.

Миллер пытался контратаковать, но Оливейре хватило круга, чтобы создать для себя безопасный отрыв. На последнем круге Миллер вновь смог приблизиться к лидеру, но на атаку не решился.

Другим героем дня стал Жоан Зарко, который во второй половине гонки был быстрее всех на трассе. Француз прорвался на четвертое место и на последних кругах атаковал Баньяю, который с трудом удержал свое место на подиуме. 

Куартараро всю гонку испытывал очевидные проблемы, в какой-то момент провалился на 19-е место и смог финишировать только семнадцатым, не заработав ни одного очка. До конца сезона остается еще три гонки, но теперь преимущество Эль Диабло над Баньяей сократилось всего до двух очков.

Алеш Эспаргаро финишировал 11-м, но все равно смог сократить свое отставание в личном зачете от Куартараро до 20 очков.

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Результаты Гран При Таиланда

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Portugal Мигель Оливейра KTM 41'44.503  
2 Australia Джек Миллер Ducati 41'45.233 0.730
3 Italy Франческо Баньяя Ducati 41'46.471 1.968
4 France Жоан Зарко Ducati 41'46.993 2.490
5 Spain Марк Маркес Honda 41'47.461 2.958
6 Italy Энеа Бастьянини Ducati 41'57.760 13.257
7 Spain Маверик Виньялес Aprilia 41'59.069 14.566
8 Spain Алекс Маркес Honda 41'59.364 14.861
9 Spain Хорхе Мартин Ducati 41'59.868 15.365
10 South Africa Брэд Биндер KTM 42'02.600 18.097
11 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 42'03.544 19.041
12 Spain Алекс Ринс Suzuki 42'04.162 19.659
13 Italy Франко Морбиделли Yamaha 42'06.942 22.439
14 Spain Пол Эспаргаро Honda 42'08.149 23.646
15 Spain Рауль Фернандес KTM 42'14.986 30.483
16 Italy Марко Беццекки Ducati 42'17.969 33.466
17 France Фабио Куартараро Yamaha 42'18.575 34.072
18 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 42'20.706 36.203
19 United Kingdom Кэл Кратчлоу Yamaha 42'21.035 36.532
20 Italy Данило Петруччи Suzuki 42'27.011 42.508
21 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 42'34.495 49.992
22 Japan Тецута Нагасима Honda 42'35.849 51.346
23 Italy Лука Марини Ducati 42'37.685 2 Laps
  Australia Реми Гарднер KTM 18'40.596 14 Laps
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