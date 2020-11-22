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MotoGP / Гран При Португалии / Отчет о гонке

Оливейра в одни ворота выиграл гонку MotoGP на домашней трассе

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Оливейра в одни ворота выиграл гонку MotoGP на домашней трассе

Хоан Мир дважды сталкивался с соперниками и в итоге сошел с трассы, а Довициозо весьма ярко провел последнюю гонку за Ducati

Мигель Оливейра, выступающий на мотоцикле КТМ в составе команды Tech3, одержал победу в последней в этом сезоне гонке чемпионата MotoGP – Гран При Португалии. На домашней трассе в Портимане пилот стартовал с поула, возглавлял пелотон в течение всего заезда и пересек линию финиша на 3 секунды раньше ближайшего преследователя. Победа стала для Оливейры второй в карьере.

 

Португалец стал одним из немногих спортсменов, обувших в жесткие шины оба колеса своего автомобиля – большинство гонщиков предпочли использовать спереди покрышку средней жесткости.

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Стартовавший вторым Франко Морбиделли на Yamaha в течение всей гонки не столько пытался удержаться за лидером, сколько контролировал отрыв от ехавшего следом Джека Миллера на Ducati. Австралиец пошел в атаку на последнем круге и опередил соперника, но это не помешало Морбиделлу стать вице-чемпионом серии. В свою очередь, Миллер обеспечил Ducati победу в зачете марок – итальянский бренд прервал серию из четырех подряд титулов Honda. 

Ближайшим конкурентом Ducati была Suzuki, однако пилоты японской марки провели финальный Гран При неудачно. Алекс Ринс закончил заезд на 15-м месте (впрочем, став при этом бронзовым призером чемпионата), а Хоан Мир до финиша не добрался. Для пилота, неделей раньше обеспечившего себе чемпионский титул, финальная гонка стала чуть ли не худшей в сезоне. После неудачной квалификации испанец занял на старте 20-ю позицию, а в дебюте гонки допустил два контакта с соперниками. Столкновение с Франческо Баньяей в первом повороте не помешало прорыву Мира в середину пелотона – в то время как его соперник получил ушиб, из-за которого был вынужден заехать в боксы. А вои от второго контакта – с Жоаном Зарко в борьбе за позиции в конце первой десятки – сильнее пострадал пилот Suzuki. Мир снова откатился в задние ряды, после чего отыгрывать позиции уже не мог.

 

Одним из наиболее заметных пилотов на трассе был Андреа Довициозо, проводивший свою последнюю гонку за итальянскую команду (а может, и вообще в карьере). По ходу заезда итальянец, стартовавший 12-м, отыграл у соперников 7 позиций, причем трижды одним маневром он умудрялся опережать сразу двух соперников.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Мотоцикл Отрыв Отставание
1 Portugal Мигель Оливейра KTM    
2 Australia Джек Миллер Ducati 3.193 3.193
3 Italy Франко Морбиделли Yamaha 3.298 0.105
4 Spain Пол Эспаргаро KTM 12.626 9.328
5 Japan Такааки Накагами Honda 13.318 0.692
6 Italy Андреа Довициозо Ducati 15.578 2.260
7 Germany Штефан Брадль Honda 15.738 0.160
8 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 16.034 0.296
9 Spain Алекс Маркес Honda 18.325 2.291
10 France Жоан Зарко Ducati 18.596 0.271
11 Spain Маверик Виньялес Yamaha 18.685 0.089
12 Italy Валентино Росси Yamaha 18.946 0.261
13 United Kingdom Кэл Кратчлоу Honda 19.159 0.213
14 France Фабио Куартараро Yamaha 24.376 5.217
15 Spain Алекс Ринс Suzuki 27.776 3.400
16 Italy Данило Петруччи Ducati 34.266 6.490
17 Finland Мика Каллио KTM 48.410 14.144
18 Spain Эстеве Рабат Ducati 48.411 0.001
  Italy Лоренцо Савадори Aprilia 3 Laps 3 Laps
  Spain Хоан Мир Suzuki 10 Laps 7 Laps
  South Africa Брэд Биндер KTM 23 Laps 13 Laps
  Italy Франческо Баньяя Ducati    
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