Оливейра в одни ворота выиграл гонку MotoGP на домашней трассе

Мигель Оливейра, выступающий на мотоцикле КТМ в составе команды Tech3, одержал победу в последней в этом сезоне гонке чемпионата MotoGP – Гран При Португалии. На домашней трассе в Портимане пилот стартовал с поула, возглавлял пелотон в течение всего заезда и пересек линию финиша на 3 секунды раньше ближайшего преследователя. Победа стала для Оливейры второй в карьере.

Португалец стал одним из немногих спортсменов, обувших в жесткие шины оба колеса своего автомобиля – большинство гонщиков предпочли использовать спереди покрышку средней жесткости.

Стартовавший вторым Франко Морбиделли на Yamaha в течение всей гонки не столько пытался удержаться за лидером, сколько контролировал отрыв от ехавшего следом Джека Миллера на Ducati. Австралиец пошел в атаку на последнем круге и опередил соперника, но это не помешало Морбиделлу стать вице-чемпионом серии. В свою очередь, Миллер обеспечил Ducati победу в зачете марок – итальянский бренд прервал серию из четырех подряд титулов Honda.

Ближайшим конкурентом Ducati была Suzuki, однако пилоты японской марки провели финальный Гран При неудачно. Алекс Ринс закончил заезд на 15-м месте (впрочем, став при этом бронзовым призером чемпионата), а Хоан Мир до финиша не добрался. Для пилота, неделей раньше обеспечившего себе чемпионский титул, финальная гонка стала чуть ли не худшей в сезоне. После неудачной квалификации испанец занял на старте 20-ю позицию, а в дебюте гонки допустил два контакта с соперниками. Столкновение с Франческо Баньяей в первом повороте не помешало прорыву Мира в середину пелотона – в то время как его соперник получил ушиб, из-за которого был вынужден заехать в боксы. А вои от второго контакта – с Жоаном Зарко в борьбе за позиции в конце первой десятки – сильнее пострадал пилот Suzuki. Мир снова откатился в задние ряды, после чего отыгрывать позиции уже не мог.

Одним из наиболее заметных пилотов на трассе был Андреа Довициозо, проводивший свою последнюю гонку за итальянскую команду (а может, и вообще в карьере). По ходу заезда итальянец, стартовавший 12-м, отыграл у соперников 7 позиций, причем трижды одним маневром он умудрялся опережать сразу двух соперников.

Результаты гонки