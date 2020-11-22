Оливейра в одни ворота выиграл гонку MotoGP на домашней трассе
Хоан Мир дважды сталкивался с соперниками и в итоге сошел с трассы, а Довициозо весьма ярко провел последнюю гонку за Ducati
Мигель Оливейра, выступающий на мотоцикле КТМ в составе команды Tech3, одержал победу в последней в этом сезоне гонке чемпионата MotoGP – Гран При Португалии. На домашней трассе в Портимане пилот стартовал с поула, возглавлял пелотон в течение всего заезда и пересек линию финиша на 3 секунды раньше ближайшего преследователя. Победа стала для Оливейры второй в карьере.
Португалец стал одним из немногих спортсменов, обувших в жесткие шины оба колеса своего автомобиля – большинство гонщиков предпочли использовать спереди покрышку средней жесткости.
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Стартовавший вторым Франко Морбиделли на Yamaha в течение всей гонки не столько пытался удержаться за лидером, сколько контролировал отрыв от ехавшего следом Джека Миллера на Ducati. Австралиец пошел в атаку на последнем круге и опередил соперника, но это не помешало Морбиделлу стать вице-чемпионом серии. В свою очередь, Миллер обеспечил Ducati победу в зачете марок – итальянский бренд прервал серию из четырех подряд титулов Honda.
Ближайшим конкурентом Ducati была Suzuki, однако пилоты японской марки провели финальный Гран При неудачно. Алекс Ринс закончил заезд на 15-м месте (впрочем, став при этом бронзовым призером чемпионата), а Хоан Мир до финиша не добрался. Для пилота, неделей раньше обеспечившего себе чемпионский титул, финальная гонка стала чуть ли не худшей в сезоне. После неудачной квалификации испанец занял на старте 20-ю позицию, а в дебюте гонки допустил два контакта с соперниками. Столкновение с Франческо Баньяей в первом повороте не помешало прорыву Мира в середину пелотона – в то время как его соперник получил ушиб, из-за которого был вынужден заехать в боксы. А вои от второго контакта – с Жоаном Зарко в борьбе за позиции в конце первой десятки – сильнее пострадал пилот Suzuki. Мир снова откатился в задние ряды, после чего отыгрывать позиции уже не мог.
Одним из наиболее заметных пилотов на трассе был Андреа Довициозо, проводивший свою последнюю гонку за итальянскую команду (а может, и вообще в карьере). По ходу заезда итальянец, стартовавший 12-м, отыграл у соперников 7 позиций, причем трижды одним маневром он умудрялся опережать сразу двух соперников.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Отрыв
|Отставание
|1
|Мигель Оливейра
|KTM
|2
|Джек Миллер
|Ducati
|3.193
|3.193
|3
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|3.298
|0.105
|4
|Пол Эспаргаро
|KTM
|12.626
|9.328
|5
|Такааки Накагами
|Honda
|13.318
|0.692
|6
|Андреа Довициозо
|Ducati
|15.578
|2.260
|7
|Штефан Брадль
|Honda
|15.738
|0.160
|8
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|16.034
|0.296
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|18.325
|2.291
|10
|Жоан Зарко
|Ducati
|18.596
|0.271
|11
|Маверик Виньялес
|Yamaha
|18.685
|0.089
|12
|Валентино Росси
|Yamaha
|18.946
|0.261
|13
|Кэл Кратчлоу
|Honda
|19.159
|0.213
|14
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|24.376
|5.217
|15
|Алекс Ринс
|Suzuki
|27.776
|3.400
|16
|Данило Петруччи
|Ducati
|34.266
|6.490
|17
|Мика Каллио
|KTM
|48.410
|14.144
|18
|Эстеве Рабат
|Ducati
|48.411
|0.001
|Лоренцо Савадори
|Aprilia
|3 Laps
|3 Laps
|Хоан Мир
|Suzuki
|10 Laps
|7 Laps
|Брэд Биндер
|KTM
|23 Laps
|13 Laps
|Франческо Баньяя
|Ducati
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Гран При Португалии