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MotoGP Новости

Оливейра: Прогресс KTM не был заметен на фоне скорости Ducati

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Мигель считает, что KTM в 2021-м смогла улучшить байк, но этого развития не было видно по результатам

Оливейра: Прогресс KTM не был заметен на фоне скорости Ducati
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Ожидалось, что в 2021 году KTM сможет регулярно бороться за подиумы. Однако, несмотря на две победы на этапах в Барселоне и Австрии, коллектив занял предпоследнюю позицию в зачете производителей и набрал лишь на два очка больше, чем в укороченном сезоне-2020.

Гонщик команды Мигель Оливейра считает, что соперники KTM – а именно Ducati – добились значительных успехов во второй половине сезона, таким образов заодно перекрыв какие-либо улучшения у KTM.

«Прогресс со стороны Ducati был настолько сильным, что за командой было тяжело поспевать, – рассказал Оливейра после презентации нового байка. – Думаю, у нас есть несколько небольших изменений, которые могут привести к гораздо лучшим результатам. В прошлом году у нас был прогресс, но мы не могли видеть его по итогам гонок: все из-за отставания».  

Байк Мигеля Оливейры, Red Bull KTM Factory Racing

Байк Мигеля Оливейры, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: KTM Images

Напарник Оливейры Брэд Биндер отметил, что предстоящие тесты MotoGP, которые пройдут с 5 по 6 февраля в Малайзии, помогут гонщику внести пару поправок в стиль езды. «Я хотел бы поработать над торможением и снизить уровень пробуксовки, чтобы сохранить больше сцепления с дорогой и научиться лучше выезжать из поворотов».

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