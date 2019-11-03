Оливейра перенесет операцию на плече
Гонщик Tech 3 KTM в MotoGP Мигель Оливейра в воскресенье перенесет в Австрии операцию, которая потребовалась после травмы плеча.
Мигель Оливейра повредил сухожилие в плече, когда в него врезался Жоан Зарко на Гран При Великобритании еще в августе. Однако травма усугубилась в результате падения на высокой скорости по ходу тренировки на этапе в Австралии на прошлой неделе.
Пропустив гонку, он отправился в Малайзию с надеждой, что сможет принять участие в Гран При, однако уже на середине первой пятничной сессии отказался от дальнейших заездов.
В пятницу вечером Оливейра отправился в Австрию, чтобы встретиться с врачами, после чего было принято решение провести операцию. В социальных сетях Tech 3 подтвердила, что она состоится в это воскресенье.
Поскольку до финального Гран При сезона осталось меньше двух недель, выйдет ли Оливейра на старт гонки в Валенсии, неизвестно. Квалификации и гонки этапа в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт ТВ».
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Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Мигель Оливейра
|Команды
|Tech 3
|Автор
|Эндрю ван Лёвен
Оливейра перенесет операцию на плече
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