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MotoGP / Новость

Оливейра перенесет операцию на плече

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Оливейра перенесет операцию на плече
Автор:
, редактор (Австралия)
3 нояб. 2019 г., 13:38

Гонщик Tech 3 KTM в MotoGP Мигель Оливейра в воскресенье перенесет в Австрии операцию, которая потребовалась после травмы плеча.

Мигель Оливейра повредил сухожилие в плече, когда в него врезался Жоан Зарко на Гран При Великобритании еще в августе. Однако травма усугубилась в результате падения на высокой скорости по ходу тренировки на этапе в Австралии на прошлой неделе.

Пропустив гонку, он отправился в Малайзию с надеждой, что сможет принять участие в Гран При, однако уже на середине первой пятничной сессии отказался от дальнейших заездов.

В пятницу вечером Оливейра отправился в Австрию, чтобы встретиться с врачами, после чего было принято решение провести операцию. В социальных сетях Tech 3 подтвердила, что она состоится в это воскресенье.

Поскольку до финального Гран При сезона осталось меньше двух недель, выйдет ли Оливейра на старт гонки в Валенсии, неизвестно. Квалификации и гонки этапа в прямом эфире покажет видеоплатформа «Моторспорт ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Мигель Оливейра
Команды Tech 3
Автор Эндрю ван Лёвен

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