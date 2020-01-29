Официально: Yamaha поменяет Росси на Куартараро через год
Французский гонщик перейдет в заводскую команду в 2021 году.
Команда MotoGP Yamaha объявила о перестановках в составе, которые произойдут в 2021 году. Японская команда подтвердила, что через год гонщик ее команды-сателлита Petronas Фабио Куартараро перейдет в заводской коллектив. Куартараро займет место Валентино Росси, француз подписал с командой контракт на 2021-й и 2022-й годы.
Куартараро дебютировал в MotoGP в прошлом году. За сезон он семь раз поднимался на подиум, стал лучшим новичком сезона, лучшим гонщиком независимой команды и занял пятое место в чемпионате. В заводской Yamaha Куартараро составит пару с Мавериком Виньялесом, о продлении контракта с которым было объявлено накануне.
Где продолжит карьеру Росси, пока не сообщалось. Ранее сам ветеран говорил, что может завершить карьеру в конце года.
Следить за последним сезоном Росси в Yamaha можно будет на «Моторспорт.ТВ»
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Фабио Куартараро
|Автор
|Иван Матушкин
Официально: Yamaha поменяет Росси на Куартараро через год
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