Официально: Yamaha поменяет Росси на Куартараро через год

Команда MotoGP Yamaha объявила о перестановках в составе, которые произойдут в 2021 году. Японская команда подтвердила, что через год гонщик ее команды-сателлита Petronas Фабио Куартараро перейдет в заводской коллектив. Куартараро займет место Валентино Росси, француз подписал с командой контракт на 2021-й и 2022-й годы.

Куартараро дебютировал в MotoGP в прошлом году. За сезон он семь раз поднимался на подиум, стал лучшим новичком сезона, лучшим гонщиком независимой команды и занял пятое место в чемпионате. В заводской Yamaha Куартараро составит пару с Мавериком Виньялесом, о продлении контракта с которым было объявлено накануне.

Где продолжит карьеру Росси, пока не сообщалось. Ранее сам ветеран говорил, что может завершить карьеру в конце года.

Следить за последним сезоном Росси в Yamaha можно будет на «Моторспорт.ТВ»