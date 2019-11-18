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MotoGP / Новость

Официально: Алекс Маркес станет напарником брата в MotoGP

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Официально: Алекс Маркес станет напарником брата в MotoGP
Автор:
18 нояб. 2019 г., 18:21

Заводская команда Honda назвала имя пилота, который заменит завершившего карьеру Хорхе Лоренсо.

Победитель чемпионата мира по мотогонкам в классе Moto2 Алекс Маркес в 2020 году перейдет в MotoGP и станет напарником своего брата, шестикратного чемпиона мира Марка Маркеса, в заводской команде Honda. Хорхе Лоренсо, который был вторым пилотом японской марки в этом году, несколько дней назад объявил о прекращении карьеры.

Изначально на место Лоренсо прочили Жоана Зарко, который по ходу сезона был отчислен из заводской команды КТМ, а последние гонки сезона провел за клиентскую команду LCR Honda, подменяя Такааки Накагами (японскому пилоту потребовалась срочная операция). 

Алекс Маркес, которому сейчас 23 года, на три года младше своего более знаменитого брата.  Алекс дебютировал в чемпионате мира (в классе Moto3) в 2012 году, а спустя два года в борьбе с Джеком Миллером выиграл первый титул. В 2015 году он перешел в категорию Moto2, однако сумел одержать первую победу только два года спустя. В этом году он стал чемпионом – и уже успел подписать со своей командой Marc-VDS контракт на следующий сезон.

Заменить Алекса Маркеса в Moto2 может Зарко. Как мы писали ранее, в минувшие выходные француз провел переговоры с Ducati, где ему предложили место в команде-сателлите Avintia. В ответ на это Зарко заявил, что скорее готов вернуться в младший класс.

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Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Льюис Дункан

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