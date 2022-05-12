Официально: Suzuki подтвердила желание уйти из MotoGP

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На прошлой неделе мы написали о том, что в понедельник компания Suzuki объявила сотрудникам своей команды в MotoGP о ее закрытии после окончания сезона 2022 года. Мы ожидали, что в ближайшие часы команда выпустит официальное подтверждение, однако этого не произошло.

Зато свое заявление выпустила компания Dorna, являющаяся промоутером MotoGP. В нем говорилось, что у Suzuki просто нет юридического права покинуть чемпионат в одностороннем порядке, но в Dorna готовы обсуждать условия выхода.

Видимо, потому в Suzuki и медлили со своим пресс-релизом. Он появился сегодня, и в нем говорится лишь о переговорах с Dorna об уходе в конце 2022 года, которые пока не завершены.

Там же объясняются причины такого решения японцев. Все дело в стремительно меняющемся рынке транспортных средств, связанным с логистическими проблемами в производстве и с переходом на электропривод. Это потребовало от Suzuki перераспределения финансовых и человеческих ресурсов, которых на мотогонки уже не остается.

Ранее Dorna утверждала, что у чемпионата достаточно претендентов на то, чтобы заменить Suzuki, как со стороны независимых команд, так и из числа производителей мотоциклов.