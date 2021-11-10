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Официально: победитель гонок MotoGP выйдет на старт «Дакара»

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, главный редактор

Данило Петруччи продолжит сотрудничество с маркой КТМ за пределами кольцевых трасс

Официально: победитель гонок MotoGP выйдет на старт «Дакара»

Выступающий в чемпионате MotoGP Данило Петруччи и марка КТМ объявили, что зимой итальянец впервые в своей карьере примет участие в ралли-марафоне «Дакар» на мотоцикле австрийского бренда.

31-летний спортсмен уже опробовал мотоцикл КТМ 450 – и продолжит осваивать технику в течение двух с половиной месяцев, оставшихся до старта легендарного соревнования. C этим итальянцу помогут более опытные и успешные гонщики марки – трехкратный победитель «Дакара» австралиец Тоби Прайс и действующий победитель гонки Кевин Бенавиндес (чилиец одержал победу на Honda, но весной перешел в стан КТМ).

В настоящий момент Петруччи проводит 10-й сезон в MotoGP (заключительную гонку которого в эти выходные можно будет увидеть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ») – который с большой долей вероятности станет для спортсмена последним. Марка КТМ, которую итальянец представляет в этом году, отказалась продолжать сотрудничество с пилотом в кольцевых гонках – а другого места на 2022 год Петруччи не нашел. Напомним, за карьеру пилот выиграл 2 гонки, а лучшим его результатом по итогам сезона было 6-е место в 2019 году в составе заводской команды Ducati.

Ралли-марафон «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии со 2 по 14 января 2022 года.

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