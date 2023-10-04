Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati

Стороны объявили, что разрывают один из самых успешных альянсов в истории гонок по взаимному согласию. За 11 сезонов Маркес выиграл на технике Honda шесть титулов и 59 Гран При – это третий результат за всю историю спорта.

Испанец стал чемпионом уже в дебютном сезоне, затем повторил свой успех, а с 2016 по 2019 годы и вовсе безоговорочно доминировал в MotoGP. Его красно-бело-оранжевый мотоцикл под номером 93 стал символом успеха – и казалось, впереди у гонщика и команды долгая история побед.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все изменилось в первой же гонке 2020 года в Хересе. Серьезную травму, ставшая следствием падения, усугубила спешка с возвращением – итогом стали три дополнительных операции и долгий перерыв без выступлений. Вдобавок, у гонщика появились проблемы со зрением: из-за сотрясений мозга в результате новых аварий возник эффект дуализма или раздвоения картинки.

Марк одержал три победы в сезоне-2021, однако с того момента результаты Honda начали ощутимо снижаться. Сейчас он занимает в таблице общего зачета только 15-ю строчку.

В последние недели паддок MotoGP наполнили слухи, что Марк окончательно разочаровался в своей прежней команде – и готовится перейди в лагерь Ducati, где подозрительно долго оставалось вакантным место в составе сателлита Gresini.

В сентябре в Мизано Маркес опробовал прототип мотоцикла Honda 2024 года – а в среду на этой неделе прозвучало официальное объявление о его расставании с нынешней командой.

Gresini и Ducati на момент публикации этой новости еще не сделали свои заявления о переходе испанца, но они выглядят неизбежными.

Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Маркес, Gresini Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Теперь Марка ждут выступления в паре с собственным младшим братом Алексом – который, не приходится сомневаться, сыграл существенную роль в состоявшемся переходе. Два Маркеса уже гонялись вместе – правда, недолго – в составе заводской Honda в 2020 году.

Ожидается, что первый контракт Маркеса будет заключен всего на год, хотя в MotoGP обычными являются двухлетние соглашения.

Примечательно, что в команде Gresini, которой после смерти ее основателя Фаусто Грезини от коронавируса руководит его вдова Надя Падовани, рассчитывали получить от Ducati на сезон-2024 два байка Desmosedici GP23 прошлогодней спецификации – но велика вероятность, что после положительного решения Маркеса о переходе итальянский производитель обеспечит его новейшей версией.

При этом, по информации Motorsport.com, 31-летний гонщик не сможет захватить с собой из Honda гоночную бригаду, с которой работал еще со времен выступлений в Moto2. В Gresini ему предстоит освоиться в новом коллективе инженеров и механиков – это решение Ducati, которая не хочет раскрывать свои решения «чужакам», которые могут уже в 2025 году прервать сотрудничество и уйти к конкурентам.

Еще один интересный инсайд – окончательное решение о переходе Марк принял только в последние дни, до того он не мог склониться ни к одному из вариантов продолжения карьеры.

Читайте также: Гран При Казахстана вернется в календарь MotoGP с 2024 года

Тим-менеджер Honda Альберто Пуч в последние недели прилагал максимальные усилия, чтобы удержать гонщика, но все же не смог добиться этого. На недавнем Гран При Японии команда провела перестановки в техническом руководстве, но это было сделано слишком поздно, чтобы спасти ситуацию.

В составе своей нынешней команды Маркес финишировал на трассе «Мотеги» третьим, это их лучший результат в сезоне-2023. Участникам MotoGP осталось провести еще шесть этапов.