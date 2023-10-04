Официально: Марк Маркес расстанется с Honda, чтобы с 2024 года поехать за Gresini Ducati
После непростых раздумий шестикратный чемпион премьер-класса MotoGP все же решил разорвать контракт с командой, за которую неизменно выступал с 2013 года, и уйти к соперникам
Стороны объявили, что разрывают один из самых успешных альянсов в истории гонок по взаимному согласию. За 11 сезонов Маркес выиграл на технике Honda шесть титулов и 59 Гран При – это третий результат за всю историю спорта.
Испанец стал чемпионом уже в дебютном сезоне, затем повторил свой успех, а с 2016 по 2019 годы и вовсе безоговорочно доминировал в MotoGP. Его красно-бело-оранжевый мотоцикл под номером 93 стал символом успеха – и казалось, впереди у гонщика и команды долгая история побед.
Марк Маркес, Repsol Honda Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Все изменилось в первой же гонке 2020 года в Хересе. Серьезную травму, ставшая следствием падения, усугубила спешка с возвращением – итогом стали три дополнительных операции и долгий перерыв без выступлений. Вдобавок, у гонщика появились проблемы со зрением: из-за сотрясений мозга в результате новых аварий возник эффект дуализма или раздвоения картинки.
Марк одержал три победы в сезоне-2021, однако с того момента результаты Honda начали ощутимо снижаться. Сейчас он занимает в таблице общего зачета только 15-ю строчку.
В последние недели паддок MotoGP наполнили слухи, что Марк окончательно разочаровался в своей прежней команде – и готовится перейди в лагерь Ducati, где подозрительно долго оставалось вакантным место в составе сателлита Gresini.
Марк Маркес, Repsol Honda Team, Алекс Маркес, Gresini Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Теперь Марка ждут выступления в паре с собственным младшим братом Алексом – который, не приходится сомневаться, сыграл существенную роль в состоявшемся переходе. Два Маркеса уже гонялись вместе – правда, недолго – в составе заводской Honda в 2020 году.
Ожидается, что первый контракт Маркеса будет заключен всего на год, хотя в MotoGP обычными являются двухлетние соглашения.
При этом, по информации Motorsport.com, 31-летний гонщик не сможет захватить с собой из Honda гоночную бригаду, с которой работал еще со времен выступлений в Moto2. В Gresini ему предстоит освоиться в новом коллективе инженеров и механиков – это решение Ducati, которая не хочет раскрывать свои решения «чужакам», которые могут уже в 2025 году прервать сотрудничество и уйти к конкурентам.
Еще один интересный инсайд – окончательное решение о переходе Марк принял только в последние дни, до того он не мог склониться ни к одному из вариантов продолжения карьеры.
Тим-менеджер Honda Альберто Пуч в последние недели прилагал максимальные усилия, чтобы удержать гонщика, но все же не смог добиться этого. На недавнем Гран При Японии команда провела перестановки в техническом руководстве, но это было сделано слишком поздно, чтобы спасти ситуацию.
В составе своей нынешней команды Маркес финишировал на трассе «Мотеги» третьим, это их лучший результат в сезоне-2023. Участникам MotoGP осталось провести еще шесть этапов.
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Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP Стартовая решетка Гран При Японии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Индии
Стартовая решетка Гран При Индии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Индии MotoGP Стартовая решетка Гран При Индии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Индии MotoGP
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