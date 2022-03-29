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MotoGP Новости

Официально: Марк Маркес пропустит этап MotoGP в Аргентине

Пилот Honda пока не готов выступать: у него все еще двоится в глазах

Автор:
, редактор
Соавтор:
Льюис Дункан
Официально: Марк Маркес пропустит этап MotoGP в Аргентине
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29 марта Honda официально сообщила, что гонщик команды Марк Маркес пропустит грядущий этап MotoGP, который состоится с 1 по 3 апреля в Аргентине. Сообщается, что испанец пока еще оправился от недавнего инцидента.

По ходу этапа серии в Индонезии, прошедшего в середине марта, шестикратный чемпион попал в серьезную аварию: из-за потери сцепления в повороте с последующим резким восстановлением этого самого держака байк сработал как рычаг, и из-за этого Маркеса подбросило в воздух.

После инцидента у Марка диагностировали сотрясение мозга, однако этим все не ограничилось: как оказалось, гонщик повредил глазной нерв – у него вновь начало двоиться в глазах. Маркес сталкивался с такой проблемой ранее: еще в конце прошлого сезона испанец вынужден был пропустить два последних этапа как раз из-за проблемы дуализма.

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В своих соцсетях Маркес сообщал, что в это раз проблема не так серьезна, однако команда все равно решила пока что отстранить Марка от соревнований, поскольку он до сих пор не восстановился. Скорее всего, в грядущие выходные его заменит тестер HRC Стефан Брадль. Предполагается, что Маркес также не сможет выступить и на этапе в Остине, который пройдет следом за уик-эндом в Аргентине.

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